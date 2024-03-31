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أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

3/31/2024 3:10:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت مديرية أوقاف محافظة عجلون في المسجد الكبير مجلسها العلمي الثالث بعنوان "كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم"، بحضور مساعد المحافظ الدكتور هاشم العبداللات .


وقال مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة إن عقد المجالس العلمية الهاشمية يأتي بتوجيهات من وزارة الأوقاف، والتي تتناول سير الصحابة وأصحاب العلم والمعرفة والمفسرين وأثرها على المجتمع والأفراد.


وأكد مدير المجلس الدكتور قتيبة المومني، جهود وزارة الأوقاف في عقد المجالس العلمية الهاشمية خلال شهر رمضان.


وأشار الأكاديميون الدكتور عناد الغنانيم والدكتور إقبال عبدالرحمن ابداح، والدكتور قتيبة المومني إلى حياة القاضي عياض ومولده ونشأته وحياته العلمية والعملية ورحلاته وصفاته، مبينين أن كتاب (الشفا) له أكثر من 80 شرحا بعضها يركز على العقيدة وبعضها على الحديث والفقه.

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