وزير الزراعة يؤكد أهمية تطوير قطاع الأسماك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، أهمية استدامة العمل على تطوير قطاع الأسماك ورفع نسب الاكتفاء الذاتي منها.



وأشار خلال لقائه في مبنى الوزارة رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية زياد عطا الله وعدد من أعضاء المجلس، إلى ضرورة إنهاء العمل في سوق الأسماك بالسرعة الممكنة بما يدعم مسار التسويق لمنتج السمك المحلي، لافتا إلى تعاون الوزارة في جميع المسارات المستقبلية التي تأتي استكمالا لجهود خطتها في تطوير القطاع.



بدوره، ثمن عطا الله، دعم الوزارة واهتمامها المباشر في تذليل التحديات وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار بالقطاع وتطويره، مشيرا إلى سرعة الإنجاز في السوق المركزي للأسماك واستدامة التعاون مع الوزارة.



وبين أن استجابة الوزارة ومتابعتها الحثيثة ساهمت في تطوير القطاع وتوسعه، ما أدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك المحلية.