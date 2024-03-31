مذكرة تفاهم لتعزيز إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتطوير قدراتهم ضمن برنامج زمالة المياه الوطني.



وتهدف المذكرة إلى التنسيق وتوجيه الجهود لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، كمتلقي خدمات وموظفين ومتدربين وشركاء، إلى جانب تحسين تقديم خدمات قطاع ومرافق المياه وتهيئتها بما يتوافق مع متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الخدمات والاستفادة منها وفقاً لكودة متطلبات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البيانات والمعلومات كافة بأشكال ميسرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها.



وبموجب المذكرة سيجري العمل على تدريب مجموعة من الشباب ذوي الإعاقة للالتحاق ببرنامج زمالة المياه الوطني، الذي أطلقته وزارة المياه والري بدعم من مشروع حوكمة قطاع المياه، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأكد سموه أهمية برنامج زمالة المياه الوطني ودوره في تعزيز القدرات الشابة المؤهلة علمياً وفنياً ودمجهم من خلال نهج شامل في جميع مرافق قطاع المياه، بما يحقق تطوير الخدمة والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة.



ودعا سموه إلى إشراك الشباب ذوي الإعاقة في بناء وتطوير مؤسسات القطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة وصقل مهاراتهم في بيئة عمل مهنية تفاعلية بناءة، وإكسابهم مهارات فنية وإدارية متطورة تمكنهم من التعامل مع مختلف التحديات، وتسهم في الارتقاء بمستوى أدائهم.



من جهته، أكد المهندس أبو السعود اهتمام قطاع المياه بتوسيع آفاق التعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم من تعزيز جهود نشر الوعي المائي وقيادة التغيير في المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك.



وأوضح أن هذه الشريحة لها دور مهم في تحقيق أهداف وتطلعات قطاع المياه خاصة، وأن المياه عنصر أساسي في التنمية الوطنية.



وأشار أبو السعود، إلى تحديات تواجه قطاع المياه، مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به ذوي الإعاقة في إحداث تغيير لدى مختلف شرائح المجتمع.



ولفت إلى أن قطاع المياه أدرج ضمن استراتيجيته الوطنية 2023-2040 هدفا خاصا يتعلق بذوي الإعاقة ( إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه على جميع المستويات وزيادة توظيفهم ) ليكونوا شركاء فاعلين مع باقي أفراد المجتمع في مواجهة تحديات المياه.



وثمن جهود المجلس الأعلى لذوي الإعاقة وتنفيذ السياسات المتعلقة بهم، وكذلك جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID على دعمها المتواصل لمثل هذه المبادرات.



من جانبها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد، خلال حفل التوقيع: "يعد التوقيع اليوم خطوة مهمة نحو تعزيز الشمولية والاندماج لقطاع المياه، كما أنه يؤكد الالتزام المشترك الذي يضمن تكافؤ الفرص والحقوق للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة."



يذكر أن مشروع حوكمة قطاع المياه، الممول من الوكالة الأميركية يهدف إلى الاستمرار في مساندة قطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الدعم الفني اللازم لإطلاق مبادرات الاصلاح المؤسسي وتطوير الاستراتيجيات والسياسات العامة لقطاع المياه وتنفيذها إلى جانب بناء قدرات العاملين في القطاع.



كما يهدف المشروع إلى تحسين أداء المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المياه بتخفيض فاقد المياه وزيادة فعالية التزويد المائي وتحسين استرداد الكلفة.