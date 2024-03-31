أوقاف الطفيلة تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف الطفيلة، اليوم الأحد، المجالس العلمي الهاشمي الثاني خلال شهر رمضان المبارك، بعنوان "كتاب جامع العلوم والحكم للإمام أبن رجب الحنبلي"، ضمن محور كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية.



وبين مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات خلال الجلسة التي رعاها متصرف لواء بصيرا الدكتور علي الزيدان في مسجد بصيرا الكبير، أهمية هذه المجالس التي تعتبر منارات علم وهدى تعقد في مساجد الطفيلة، بمشاركة كوكبة من العلماء والدعاة لنشر العلم والثقافة بين أفراد المجتمع.



وتناولت الجلسة كتاب "جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي" تحدث فيها التربوي محمد النعانعة عن الإمام زين الدين الحنبلي والذي ألف 76 كتابا في مجالات الفقه والعقيدة والتفسير والتراجم والبلاغة وغيرها من من مجالات العلم الشرعي.



وعرف بكتاب جامع العلوم والحكم والذي ضم خمسينا حديثا من جوامع الكلم تناولها الإمام ووضحها وشرح معانيها وما تضمنته من أحكام شرعية وفوائد فقهية.



كما تحدث الدكتور أحمد عطية السعودي عن أهمية الكتاب والذي ضم خمسين حديثا حيث زاد الإمام ابن رجب الحنبلي على "الأربعين النووي" للأمام النووي، وهي 42 حديثا أضاف إليها الأمام الحنبلي ثمانية أحاديث من الأحاديث الكلية تندرج عنها قواعد عامة شرحها شرحا فقهيا وافيا.



وأشار مشرف مكتب أوقاف بصيرا عدي المسيعدين إلى جهود وزارة الأوقاف في عقد المجالس العلمية الهاشمية خلال شهر رمضان وأثر هذه المجالس العلمية في حياة الفرد والمجتمع، مستعرضاً جوانب من حياة الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وبين مولده ونشأته وحياته العلمية والعملية ورحلاته وصفاته.