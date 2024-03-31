مدير الموساد: محادثات التبادل مرهونة بعودة السكان لشمال غزة
التاريخ
3/31/2024 3:10:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) ديفيد برنيع ، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن انفراج محادثات التبادل مرهون بعودة السكان إلى شمال غزة.
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