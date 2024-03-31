تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات
التاريخ
3/31/2024 3:10:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الاجواء دافئة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة .
التحذيرات:
- إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الجنوبية.
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