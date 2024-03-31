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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

3/31/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الاجواء دافئة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة .


التحذيرات:
- إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الجنوبية.

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