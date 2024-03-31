بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.82 بالمئة الى مستوى 2437 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1687 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
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