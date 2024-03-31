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التحقيق في ملابسات حريق تسبب بوفاة طفلة وإدخال وافدة الإنعاش

3/31/2024 3:05:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله قنيص
قامت وحدة التحقيق في قوة الإطفاء العام برفع الآثار من داخل منزل بمنطقة القصر للوقوف على أسباب حريق أسفر عن وفاة طفلة وإصابة عاملة منزلية بإصابة خطيرة وإيداعها غرفة العناية الفائقة.
وقال مصدر امني إن الطفلة من مواليد 2017 توفيت، وان العاملة المنزلية من مواليد 1978.
من جهة أخرى، سيطرت فرق الإطفاء على حريق شقة في عمارة بمنطقة السالمية، حيث باشرت الفرق مكافحة الحريق وإخماده. ولم يسفر الحادث عن أي اصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على مادية بتضرر محتويات الشقة وواجهة البناية.

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