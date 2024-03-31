التحقيق في ملابسات حريق تسبب بوفاة طفلة وإدخال وافدة الإنعاش

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالله قنيص
قامت وحدة التحقيق في قوة الإطفاء العام برفع الآثار من داخل منزل بمنطقة القصر للوقوف على أسباب حريق أسفر عن وفاة طفلة وإصابة عاملة منزلية بإصابة خطيرة وإيداعها غرفة العناية الفائقة.
وقال مصدر امني إن الطفلة من مواليد 2017 توفيت، وان العاملة المنزلية من مواليد 1978.
من جهة أخرى، سيطرت فرق الإطفاء على حريق شقة في عمارة بمنطقة السالمية، حيث باشرت الفرق مكافحة الحريق وإخماده. ولم يسفر الحادث عن أي اصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على مادية بتضرر محتويات الشقة وواجهة البناية.
MENAFN31032024000130011022ID1108041689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.