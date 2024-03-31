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ملك بريطانيا يحضر قداس الفصح في أول ظهور رسمي منذ إعلان إصابته بالسرطان

3/31/2024 3:05:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضر ملك بريطانيا تشالز رفقة الملكة كاميليا وعدد من أعضاء العائلة الملكية قداس عيد الفصح في كنيسة القديس جورج بقلعة ويندسور، في أول ظهرو علني رسمي منذ إعلان إصابته بالسرطان، وغابت عن القداس أميرة ويلز كايت وزوجها ولي العهد وليام وعائلتهما، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إعلانها إصابتها بالسرطان هي الأخرى.
وشوهد الملك يدخل الكنيسة برفقة الملكة ويلوح لحشد من الجمهور المنتظر خارج القلعة التي تبعد حوالي ساعة عن لندن. وقد اقتصر القداس السنوي التقليدي لهذا العام، على عدد أقل من أعضاء العائلة المالكة لتقليل عدد الأشخاص الذين سيتواصل معهم الملك، فيما يواصل رحلة العلاج من السرطان، ونابت عنه الملكة في كثير من المناسبات.
واعتبر ظهور الملك محاولة لطمأنة العامة بعد صدمة إعلان إصابته بالسرطان هو وقرينة نجله وليام، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

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