ملك بريطانيا يحضر قداس الفصح في أول ظهور رسمي منذ إعلان إصابته بالسرطان

(MENAFN
- Al-Anbaa) حضر ملك بريطانيا تشالز رفقة الملكة كاميليا وعدد من أعضاء العائلة الملكية قداس عيد الفصح في كنيسة القديس جورج بقلعة ويندسور، في أول ظهرو علني رسمي منذ إعلان إصابته بالسرطان، وغابت عن القداس أميرة ويلز كايت وزوجها ولي العهد وليام وعائلتهما، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إعلانها إصابتها بالسرطان هي الأخرى.
وشوهد الملك يدخل الكنيسة برفقة الملكة ويلوح لحشد من الجمهور المنتظر خارج القلعة التي تبعد حوالي ساعة عن لندن. وقد اقتصر القداس السنوي التقليدي لهذا العام، على عدد أقل من أعضاء العائلة المالكة لتقليل عدد الأشخاص الذين سيتواصل معهم الملك، فيما يواصل رحلة العلاج من السرطان، ونابت عنه الملكة في كثير من المناسبات.
واعتبر ظهور الملك محاولة لطمأنة العامة بعد صدمة إعلان إصابته بالسرطان هو وقرينة نجله وليام، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
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