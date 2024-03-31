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باسل البحراني الانتخابات الحالية ترسم خريطة الكويت الجديدة المطورة نحو كويت الاقتصاد والرفاه

3/31/2024 3:05:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الأولى باسل البحراني ندوة انتخابية الأربعاء الماضي في صالة الزمردة بالبدع تحت عنوان «استحقاقات وطن».
وقال البحراني «نمر بمرحلة مفصلية استثنائية في انتخابات 2024، غير التي سبقتها، فهي انتخابات رسم خريطة الكويت الجديدة المطورة، وهي كويت الاقتصاد والمشاريع الكبرى والرفاه والشباب».
وأكد «لذلك، شعارنا اليوم استحقاقات وطن وحقوق مواطن»، مبينا أن «تعديل مواد الدستور لا تضمن الحفاظ على المكتسبات التي يمارسها الشعب، فلماذا نذهب إلى الدستور مباشرة بل من الأولى نذهب إلى تعديل القوانين مثل المفوضية العليا للانتخابات، والمرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكلها سبب رئيسي في سجن كثير من شباب الكويت».
وأضاف «نحن في بلد الحريات والديموقراطية أولا نعدل القوانين ومن ثم نذهب إلى تعديل الدستور وهذه هي الاستحقاقات السياسية التي نلجأ لها في البداية في حال وصولنا إلى قاعة عبدالله السالم، وأطلب من الشعب أن يحكم ضميره ويذهب إلى صناديق الاقتراع ويختار ممثليه الذين يثق بهم».

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