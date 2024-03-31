باسل البحراني الانتخابات الحالية ترسم خريطة الكويت الجديدة المطورة نحو كويت الاقتصاد والرفاه

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الأولى باسل البحراني ندوة انتخابية الأربعاء الماضي في صالة الزمردة بالبدع تحت عنوان «استحقاقات وطن».
وقال البحراني «نمر بمرحلة مفصلية استثنائية في انتخابات 2024، غير التي سبقتها، فهي انتخابات رسم خريطة الكويت الجديدة المطورة، وهي كويت الاقتصاد والمشاريع الكبرى والرفاه والشباب».
وأكد «لذلك، شعارنا اليوم استحقاقات وطن وحقوق مواطن»، مبينا أن «تعديل مواد الدستور لا تضمن الحفاظ على المكتسبات التي يمارسها الشعب، فلماذا نذهب إلى الدستور مباشرة بل من الأولى نذهب إلى تعديل القوانين مثل المفوضية العليا للانتخابات، والمرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكلها سبب رئيسي في سجن كثير من شباب الكويت».
وأضاف «نحن في بلد الحريات والديموقراطية أولا نعدل القوانين ومن ثم نذهب إلى تعديل الدستور وهذه هي الاستحقاقات السياسية التي نلجأ لها في البداية في حال وصولنا إلى قاعة عبدالله السالم، وأطلب من الشعب أن يحكم ضميره ويذهب إلى صناديق الاقتراع ويختار ممثليه الذين يثق بهم».
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