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حمد العليان على الشعب أن يسطر ملحمة باختيار العناصر الوطنية من خلال المشاركة الفعالة

3/31/2024 3:05:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة حمد العليان غبقة رمضانية في مقره الانتخابي على شرف ناخبي الدائرة، وذلك في منطقة الروضة.
ووجّه العليان رسالة للناخبين والناخبات، قائلا: «ونحن تفصلنا عن الانتخابات أيام معدودة، نطلب من أبناء الشعب الكويتي ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات وتكثيف المشاركة، لأن التاريخ أثبت أنه كلما قلت المشاركة كانت هناك عناصر غير وطنية وغير جيدة في مجلس الأمة».
وأضاف: «إنه في هذا النوع من المجالس إذا كانت العناصر غير وطنية وغير جيدة فهي لا تحل ولا تبطل وتظل على صدر الشعب الكويتي فترة طويلة من الزمن، لكن الشعب الكويتي كان دائما ما يجدد الثقة في نوابه ومرشحيه الوطنيين».
وتمنى العليان «أن يسطر الشعب الكويتي من خلال الانتخابات القادمة ملحمة لإخراج أفضل العناصر الوطنية من خلال الانتخابات القادمة في 4 أبريل المقبل»، متوجها بالشكر إلى كل أبناء الدائرة الثالثة وكل أبناء الكويت على حضورهم الكبير الذي أثلج صدري في مقرنا الانتخابي.
وأكد «أن هذا الحضور يحملني أمانة ومسؤولية كبيرة، وأوجه كلمة لكل أبناء الدائرة الثالثة أنكم في السابق أكرمتموني باختياري لتمثيلكم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفيت الأمانة، وكان القسم ومصلحة الوطن أمامي في كل تصريح أو موقف اتخذته، ولم يكن يوما من الأيام الصندوق الانتخابي هو معياري في التصويت ولم تكن يوما من الأيام المصلحة الانتخابية هي معياري في التصويت، بل كانت مصلحة الوطن والمواطنين هي معياري في التصويت، وقبل ذلك قسمي أمام الله والشعب الكويتي».
وتمنى العليان أن «نحظى بثقة الشعب الكويتي مرة أخرى حتى نكمل المسيرة التي بدأناها في مجلس 2023، وأن نحوز ثقة ورضا أبناء الشعب الكويتي».

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