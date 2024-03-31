حمد العليان على الشعب أن يسطر ملحمة باختيار العناصر الوطنية من خلال المشاركة الفعالة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة حمد العليان غبقة رمضانية في مقره الانتخابي على شرف ناخبي الدائرة، وذلك في منطقة الروضة.
ووجّه العليان رسالة للناخبين والناخبات، قائلا: «ونحن تفصلنا عن الانتخابات أيام معدودة، نطلب من أبناء الشعب الكويتي ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات وتكثيف المشاركة، لأن التاريخ أثبت أنه كلما قلت المشاركة كانت هناك عناصر غير وطنية وغير جيدة في مجلس الأمة».
وأضاف: «إنه في هذا النوع من المجالس إذا كانت العناصر غير وطنية وغير جيدة فهي لا تحل ولا تبطل وتظل على صدر الشعب الكويتي فترة طويلة من الزمن، لكن الشعب الكويتي كان دائما ما يجدد الثقة في نوابه ومرشحيه الوطنيين».
وتمنى العليان «أن يسطر الشعب الكويتي من خلال الانتخابات القادمة ملحمة لإخراج أفضل العناصر الوطنية من خلال الانتخابات القادمة في 4 أبريل المقبل»، متوجها بالشكر إلى كل أبناء الدائرة الثالثة وكل أبناء الكويت على حضورهم الكبير الذي أثلج صدري في مقرنا الانتخابي.
وأكد «أن هذا الحضور يحملني أمانة ومسؤولية كبيرة، وأوجه كلمة لكل أبناء الدائرة الثالثة أنكم في السابق أكرمتموني باختياري لتمثيلكم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفيت الأمانة، وكان القسم ومصلحة الوطن أمامي في كل تصريح أو موقف اتخذته، ولم يكن يوما من الأيام الصندوق الانتخابي هو معياري في التصويت ولم تكن يوما من الأيام المصلحة الانتخابية هي معياري في التصويت، بل كانت مصلحة الوطن والمواطنين هي معياري في التصويت، وقبل ذلك قسمي أمام الله والشعب الكويتي».
وتمنى العليان أن «نحظى بثقة الشعب الكويتي مرة أخرى حتى نكمل المسيرة التي بدأناها في مجلس 2023، وأن نحوز ثقة ورضا أبناء الشعب الكويتي».
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