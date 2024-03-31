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يوسف البذالي أدعو الشعب الكويتي إلى الذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار نواب يحافظون على المكتسبات

3/31/2024 3:05:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة يوسف البذالي غبقة رمضانية على شرف أهالي وناخبي الدائرة مساء الأربعاء الماضي في قاعة النخبة خلف مرور الجهراء.
وتقدم بالشكر الجزيل إلى الحضور الكريم على تجشمهم عناء الحضور في المقر الانتخابي، «ونلتمس العذر لكل من لم تسنح له الظروف عدم الحضور»، وتبادل الحضور الأحاديث الودية وفي الشأن السياسي، لاسيما ما يتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر رمضان المبارك للمرة الثانية في تاريخ الحياة النيابية.
ودعا البذالي الشعب الكويتي للحضور إلى صناديق الاقتراع لاختيار المرشحين الأكفاء الذين يضعون مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ويحافظون على الحقوق والمكتسبات الدستورية التي كفلها الدستور الكويتي.

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