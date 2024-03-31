يوسف البذالي أدعو الشعب الكويتي إلى الذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار نواب يحافظون على المكتسبات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة يوسف البذالي غبقة رمضانية على شرف أهالي وناخبي الدائرة مساء الأربعاء الماضي في قاعة النخبة خلف مرور الجهراء.
وتقدم بالشكر الجزيل إلى الحضور الكريم على تجشمهم عناء الحضور في المقر الانتخابي، «ونلتمس العذر لكل من لم تسنح له الظروف عدم الحضور»، وتبادل الحضور الأحاديث الودية وفي الشأن السياسي، لاسيما ما يتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر رمضان المبارك للمرة الثانية في تاريخ الحياة النيابية.
ودعا البذالي الشعب الكويتي للحضور إلى صناديق الاقتراع لاختيار المرشحين الأكفاء الذين يضعون مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ويحافظون على الحقوق والمكتسبات الدستورية التي كفلها الدستور الكويتي.
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