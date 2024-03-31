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خالد شخير باكورة التعاون مع الحكومة القادمة إقرار الزيادات المالية والقرض الحسن

3/31/2024 3:05:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
قال مرشح الدائرة الخامسة د.خالد شخير «إننا نرفض ما حدث من إقصاء واقتصار المناصب على الجنسية الأولى»، مؤكدا أن «باكورة التعاون مع الحكومة القادمة الزيادات المالية والقرض الحسن».
وأكد شخير، خلال ندوته الانتخابية التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في منطقة الرقة، أن كل المشكلات التي تواجه الكويت نوافل والمواطنة هي الفريضة وملف الجنسية استخدم سابقا في إرهاب الناس والإقصاء السياسي والآن يستخدم في الإقصاء المجتمعي.
وذكر شخير «ان المعترضين على بسط سلطة القضاء على الجنسية.. هم اللي في بطونهم بلا».

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