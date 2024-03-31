خالد شخير باكورة التعاون مع الحكومة القادمة إقرار الزيادات المالية والقرض الحسن

(MENAFN
- Al-Anbaa) فرحان الشمري
قال مرشح الدائرة الخامسة د.خالد شخير «إننا نرفض ما حدث من إقصاء واقتصار المناصب على الجنسية الأولى»، مؤكدا أن «باكورة التعاون مع الحكومة القادمة الزيادات المالية والقرض الحسن».
وأكد شخير، خلال ندوته الانتخابية التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في منطقة الرقة، أن كل المشكلات التي تواجه الكويت نوافل والمواطنة هي الفريضة وملف الجنسية استخدم سابقا في إرهاب الناس والإقصاء السياسي والآن يستخدم في الإقصاء المجتمعي.
وذكر شخير «ان المعترضين على بسط سلطة القضاء على الجنسية.. هم اللي في بطونهم بلا».
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