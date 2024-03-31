عسكر العنزي نرفض غياب الحكومة عن الجلسات وسنعمل على إقرار الزيادات والقرض الحسن

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي ندوة انتخايبة لأبناء وناخبي الدائرة، واستهل ندوته بالترحيب بالناخبين، قائلا «تحية لكم من قلب يخفق بحب الكويت وأهلها، وأود في البداية أن أشكركم على ثقتكم الغالية التي لطالما أوليتموني إياها».
وأضاف العنزي «إخواني.. تعلمون أني حريص دوما على الذود عن مكتسباتكم والسعي في مصالحكم. ورغم ما شهدته الساحة السياسية من ظروف بين السلطتين، فإنني سعيت بكل جهد إلى تحقيق أهدافكم وحمل طموحاتكم، وها أنا ذا أسعى مجددا إلى مواصلة مسيرتي بدعمكم ولأجلكم مستندا إلى ثقة غالية، أساسها الاعتدال والمواقف الصادقة».
واستطرد: «إخواني.. الاختيار لكم، والمستقبل بين أعينكم، والمجلس من صنع أيديكم، فامنحوا أصواتكم لمن ترونه أهلا لحمل رسالتكم، حريصا عليكم، قريبا منكم، يسعده أن ينجز مصالحكم».
وذكر العنزي «ان القضايا التي سأحملها خلال المرحلة المقبلة، هي مصلحة المواطنين التي لا أقبل المساومة عليها»، وأكد أن رسالته إلى أبناء الدائرة الرابعة، هي أنني «سأقف مع المواطنين قلبا وقالبا، ما حييت»، داعيا الناخبين إلى الحضور بكثافة.
ورفض العنزي غياب الحكومة المتكرر عن جلسات المجلس، وقال إن أسلوب الحكومة مخالف للدستور، وهو مرفوض إطلاقا.
وقال منتقدا موقف الحكومة من زيادة علاوة غلاء المعيشة ورفع المعاناة عن المواطنين وإقرار قانون القرض الحسن، متسائلا: هل هذه الحكومة تفكر بالشعب الكويتي وهي تتصرف بهذا السلوك؟
وأكد «عدم قبول سلوك تمزيق الوحدة الوطنية الطارئ على مجتمعنا الكويتي الذي لا فرق بين أفراده إلا بالكفاءة والجدية والعطاء والعمل»، مؤكدا «أن أحد أسباب حرصه على الوصول إلى لجنة الداخلية والدفاع قناعته بأنها لجنة وطنية تهدف لما فيه خير أبناء المجتمع كافة».
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