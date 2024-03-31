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عسكر العنزي نرفض غياب الحكومة عن الجلسات وسنعمل على إقرار الزيادات والقرض الحسن

3/31/2024 3:05:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي ندوة انتخايبة لأبناء وناخبي الدائرة، واستهل ندوته بالترحيب بالناخبين، قائلا «تحية لكم من قلب يخفق بحب الكويت وأهلها، وأود في البداية أن أشكركم على ثقتكم الغالية التي لطالما أوليتموني إياها».
وأضاف العنزي «إخواني.. تعلمون أني حريص دوما على الذود عن مكتسباتكم والسعي في مصالحكم. ورغم ما شهدته الساحة السياسية من ظروف بين السلطتين، فإنني سعيت بكل جهد إلى تحقيق أهدافكم وحمل طموحاتكم، وها أنا ذا أسعى مجددا إلى مواصلة مسيرتي بدعمكم ولأجلكم مستندا إلى ثقة غالية، أساسها الاعتدال والمواقف الصادقة».
واستطرد: «إخواني.. الاختيار لكم، والمستقبل بين أعينكم، والمجلس من صنع أيديكم، فامنحوا أصواتكم لمن ترونه أهلا لحمل رسالتكم، حريصا عليكم، قريبا منكم، يسعده أن ينجز مصالحكم».
وذكر العنزي «ان القضايا التي سأحملها خلال المرحلة المقبلة، هي مصلحة المواطنين التي لا أقبل المساومة عليها»، وأكد أن رسالته إلى أبناء الدائرة الرابعة، هي أنني «سأقف مع المواطنين قلبا وقالبا، ما حييت»، داعيا الناخبين إلى الحضور بكثافة.
ورفض العنزي غياب الحكومة المتكرر عن جلسات المجلس، وقال إن أسلوب الحكومة مخالف للدستور، وهو مرفوض إطلاقا.
وقال منتقدا موقف الحكومة من زيادة علاوة غلاء المعيشة ورفع المعاناة عن المواطنين وإقرار قانون القرض الحسن، متسائلا: هل هذه الحكومة تفكر بالشعب الكويتي وهي تتصرف بهذا السلوك؟
وأكد «عدم قبول سلوك تمزيق الوحدة الوطنية الطارئ على مجتمعنا الكويتي الذي لا فرق بين أفراده إلا بالكفاءة والجدية والعطاء والعمل»، مؤكدا «أن أحد أسباب حرصه على الوصول إلى لجنة الداخلية والدفاع قناعته بأنها لجنة وطنية تهدف لما فيه خير أبناء المجتمع كافة».

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