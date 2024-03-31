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عمر الطبطبائي الانتخابات في ملعب الناخب ومعركة بين أصحاب المبدأ وأصحاب المصالح الشعب يحسمها

3/31/2024 3:05:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثانية عمر الطبطبائي ندوة انتخابية لأبناء الدائرة في مقره الانتخابي بمنطقة النزهة، وبارك للجميع الشهر الفضيل.
وأكد الطبطبائي أن «الكرة اليوم في ملعب الشعب، وعشنا صراعات في الماضي، وإذا كنا نبحث عن الاستقرار فنتمنى من الجميع المشاركة، اليوم هو معركة بين أصحاب المبدأ وأصحاب المصالح، والشعب الكويتي هو من سيحسمها».
وقال الطبطبائي «نحن شباب الكويت ونحن أهل الكويت وهذا جيلنا وإذا لم ندخل ونغير نحن بأيدينا لم يغيره لنا أحد، فآباؤنا وأجدادنا لم يقصروا بل حاربوا ورفعوا اسم الكويت وعاشوا النهضة، ولكن لو سألنا الشباب هل يرون نهضة اليوم ؟!».
وأضاف «لذلك نحن شعب نحلم بالماضي وعودنا أولادنا يحلمون معنا بالماضي، ونحن شعب لا نحلم بالمستقبل، حتى إعلانات الكويت برمضان كانت على الماضي، نعم من الجيد أن يعتز ويفتخر بالماضي، لكن الكارثة إن نحن عشنا بالماضي ونحن جيل يعيش بالماضي، هل هذا ما تحلمون به».
وذكر «نعلم أن الكويتي قوي وهي ليست مجاملة، فهو يدفع من جيبه لكي يمثل الكويت وعندما يعود لا يجد التشجيع، حتى الصحف والتلفزيون لا يعرضون بطولاتهم، فهم يبدعون خارج البلد وداخلها ولكن يواجهون الخذلان».

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