عمر الطبطبائي الانتخابات في ملعب الناخب ومعركة بين أصحاب المبدأ وأصحاب المصالح الشعب يحسمها

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثانية عمر الطبطبائي ندوة انتخابية لأبناء الدائرة في مقره الانتخابي بمنطقة النزهة، وبارك للجميع الشهر الفضيل.
وأكد الطبطبائي أن «الكرة اليوم في ملعب الشعب، وعشنا صراعات في الماضي، وإذا كنا نبحث عن الاستقرار فنتمنى من الجميع المشاركة، اليوم هو معركة بين أصحاب المبدأ وأصحاب المصالح، والشعب الكويتي هو من سيحسمها».
وقال الطبطبائي «نحن شباب الكويت ونحن أهل الكويت وهذا جيلنا وإذا لم ندخل ونغير نحن بأيدينا لم يغيره لنا أحد، فآباؤنا وأجدادنا لم يقصروا بل حاربوا ورفعوا اسم الكويت وعاشوا النهضة، ولكن لو سألنا الشباب هل يرون نهضة اليوم ؟!».
وأضاف «لذلك نحن شعب نحلم بالماضي وعودنا أولادنا يحلمون معنا بالماضي، ونحن شعب لا نحلم بالمستقبل، حتى إعلانات الكويت برمضان كانت على الماضي، نعم من الجيد أن يعتز ويفتخر بالماضي، لكن الكارثة إن نحن عشنا بالماضي ونحن جيل يعيش بالماضي، هل هذا ما تحلمون به».
وذكر «نعلم أن الكويتي قوي وهي ليست مجاملة، فهو يدفع من جيبه لكي يمثل الكويت وعندما يعود لا يجد التشجيع، حتى الصحف والتلفزيون لا يعرضون بطولاتهم، فهم يبدعون خارج البلد وداخلها ولكن يواجهون الخذلان».
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