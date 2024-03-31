محمد المهان سأكمل ما بدأته في العامين الماضيين وأنا أمثل الحضري والبدوي والسني والشيعي وكلهم إخواني

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د.محمد المهّان ندوة انتخابية نسائية على شرف ناخبات الدائرة في فندق هيلتون المنقف. وقال المهّان: «رسالتي لأبناء الدائرة الخامسة أو لجميع الدوائر اختيار الصالحين، الانتخابات تأتي معها الكثير من المساوئ وكثرة القيل والقال، واطلب من اخواني وأبناء الدائرة الخامسة عدم الرد بالإساءات على من أساء لي، محمد المهّان سوف يكمل ما بدأه في العامين الماضيين سواء بمتطلبات أهالي الدائرة أو المناطق الجنوبية أو مناطق الكويت بشكل عام، فأنا أمثل الحضري والبدوي والسني والشيعي، وكلكم إخواني وربعي والكويت قبيلتنا ويجب علينا أن نحرص عليها».
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