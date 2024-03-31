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محمد المهان سأكمل ما بدأته في العامين الماضيين وأنا أمثل الحضري والبدوي والسني والشيعي وكلهم إخواني

3/31/2024 3:05:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د.محمد المهّان ندوة انتخابية نسائية على شرف ناخبات الدائرة في فندق هيلتون المنقف. وقال المهّان: «رسالتي لأبناء الدائرة الخامسة أو لجميع الدوائر اختيار الصالحين، الانتخابات تأتي معها الكثير من المساوئ وكثرة القيل والقال، واطلب من اخواني وأبناء الدائرة الخامسة عدم الرد بالإساءات على من أساء لي، محمد المهّان سوف يكمل ما بدأه في العامين الماضيين سواء بمتطلبات أهالي الدائرة أو المناطق الجنوبية أو مناطق الكويت بشكل عام، فأنا أمثل الحضري والبدوي والسني والشيعي، وكلكم إخواني وربعي والكويت قبيلتنا ويجب علينا أن نحرص عليها».

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