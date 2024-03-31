محمد هايف لا نريد شعارات رنانة وعلى الشعب الكويتي الدفع بأهل المبادئ والمصداقية والأمانة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري ندوة انتخابية وافتتاح مقره الانتخابي في منطقة العارضية مساء الأربعاء الماضي.
وقال هايف، في كلمته خلال الندوة، «كلي أمل بأن الشعب الكويتي سيخرج في هذه الانتخابات من الكفاءات من تقوم بواجبها كاملا في المجلس القادم ويسقطون كل من اشترى أصواتا أو من انقلب على مبادئه وغيرهم من الشرذمة والمرتزقة الذين يصعدون على أكتاف الشعب ثم يبيعون الشعب الكويتي بثمن بخس». وأضاف «على الشعب الكويتي الدفع بأهل المبادئ والمصداقية والمسألة ليست شعارات انتخابية ولا كلمات رنانة وإنما ليس من كل من يملك الكلام يملك المصداقية والأمانة». وبين هايف «معركتنا اليوم والقادمة هي المعركة مع الفساد والفساد كلمة من أربعة أحرف لكنها تعني الشيء الكثير والفساد الأخلاقي محدود في مجتمعنا لله الحمد وإذا ظهر تنادى الشعب وأطفأ ذلك الفساد، لكن الفساد أيضا ينقسم إلى أقسام وهذا ما تبنته لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية التي انتقدها بعض الناس، فركزت على الفساد الأخلاقي والمالي والإداري وفساد النظم في الدولة واستضافت اللجنة هيئة مكافحة الفساد لمناقشتها في قانونها والتعديلات عليه».
MENAFN31032024000130011022ID1108041680
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.