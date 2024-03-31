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محمد هايف لا نريد شعارات رنانة وعلى الشعب الكويتي الدفع بأهل المبادئ والمصداقية والأمانة

3/31/2024 3:05:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري ندوة انتخابية وافتتاح مقره الانتخابي في منطقة العارضية مساء الأربعاء الماضي.
وقال هايف، في كلمته خلال الندوة، «كلي أمل بأن الشعب الكويتي سيخرج في هذه الانتخابات من الكفاءات من تقوم بواجبها كاملا في المجلس القادم ويسقطون كل من اشترى أصواتا أو من انقلب على مبادئه وغيرهم من الشرذمة والمرتزقة الذين يصعدون على أكتاف الشعب ثم يبيعون الشعب الكويتي بثمن بخس». وأضاف «على الشعب الكويتي الدفع بأهل المبادئ والمصداقية والمسألة ليست شعارات انتخابية ولا كلمات رنانة وإنما ليس من كل من يملك الكلام يملك المصداقية والأمانة». وبين هايف «معركتنا اليوم والقادمة هي المعركة مع الفساد والفساد كلمة من أربعة أحرف لكنها تعني الشيء الكثير والفساد الأخلاقي محدود في مجتمعنا لله الحمد وإذا ظهر تنادى الشعب وأطفأ ذلك الفساد، لكن الفساد أيضا ينقسم إلى أقسام وهذا ما تبنته لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية التي انتقدها بعض الناس، فركزت على الفساد الأخلاقي والمالي والإداري وفساد النظم في الدولة واستضافت اللجنة هيئة مكافحة الفساد لمناقشتها في قانونها والتعديلات عليه».

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