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عبيد الوسمي ما يحكم العلاقة مع رئيس الوزراء ليس اعتبارا شخصيا بل برنامج عمل الحكومة

3/31/2024 3:05:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
قال النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة د.عبيد الوسمي «أستهل الندوة بطرح أكثر من ملف، ولدي رسالة للبلاد وللعباد تأتي وفق ما رأيت وسمعت وراقبت، فنحن راقبنا خلال الفترة الماضية مجموعة من الأحداث بعضها منطقي ومفهوم وبعضها غير منطقي وغير مفهوم».
وقال الوسمي في ندوته الانتخابية التي أقامها تحت عنوان «للبلاد والعباد»: أريد أن أعطي تشخيصا دقيقا للحالة، وأنا لا أحتكر الحقيقة لكنني أعرض وجهة نظري وأترك مساحات لمن يملك القرار أن يتخذ القرارات التي تحقق صالح الدولة وصالح الشعب، فإنني سأتكلم بداية عن موضوع سبق لي أن تكلمت فيه في 2010 وتحديدا في منطقة تيماء إدراكا مني لخطورة هذه المسألة وآثارها وانعكاساتها وهو موضوع الهوية الوطنية، لأنني أعتقد أن هناك فهما خاطئا للموضوع ولا يوجد إدراك لأبعاد الملف.
وتابع بالقول «أثرت الموضوع في 2010 وقبل أن تحدث أزمة الجنسية ويتم توظيف هذا الأمر كسلاح، وهو أمر شديد الخطورة في المجتمعات المدنية»، مستغربا أن يتم تهديد المواطن بهويته، ومع ذلك الأنسب والأصح والأسلم أن يتفق الأمر مع المعايير العلمية والقانونية والأخلاقية.
وأوضح الوسمي أنه كما يمكن للسلطة أن تتخذ قرارا في تحديد الهوية الوطنية ومعاييرها يجب أيضا على الأفراد الذين يعترضون على هذه القرارات أن تعرض مسائلهم أمام القضاء للفصل في نزاع بين طرفين، لذلك تقدمت لمجموعة من نواب 2010 كنا في تيماء كان بينهم 13 نائبا فقلت وقتذاك لسنا في حاجة لكثرة الأحاديث، هذا الأمر يمكن حله من خلال اقتراح من أربع مواد، وأنا متطوع بتقديم هذه المواد ليصبح قانونا يحكم العلاقة بين المسؤول والمواطن، ومن ذلك التاريخ إلى اليوم ونحن نعيش أزمة الجنسية.
وأفاد الوسمي بأنه «سياسيا، أنا أمثل الشعب كاملا، لكن اجتماعيا أنتمي إلى كيان أعتبره «علامة تجارية» وتمثيل الأمة شرف عظيم واسمي واسم قبيلتي عزيز.. ولم ولن أقدم تنازلا واحدا ولم أقم بعمل واحد ينتقص منكم شيئا».
وأكد الوسمي أن «أكثر الأشخاص حديثا عن حماية المال العام هو «فاسد»، ومحاربة الفساد تكون عقب تقديم الميزانية.. وهنا تطرح الاستفسارات عن صرفها، مشددا على أن ما يحكم العلاقة مع رئيس الوزراء ليس اعتبارا شخصيا بل ما يقدم من برنامج عمل».
ورأى الوسمي «أنه لا مانع دستوريا برئاسة أحد أبناء الشعب للحكومة، ورئيس الحكومة أخطر سلطة تنفيذية في الدولة وعليه معالجة مشاكل البلاد، وأنه لم ينج شخص أساء للدولة، وهذا ما يجب أن يكون، ومؤكدا أن الكويت عاشت تراجعا لسنوات».

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