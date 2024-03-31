مبارك الطشه أعاهدكم على البر بقسمي ومراعاة الله في كل مواقفي لمصلحة المواطن في أحلك الظروف

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة د.مبارك الطشه غبقة رمضانية على شرف ناخبي وأهالي الدائرة في ديوان الطشه بمنطقة العارضية.
وقال الطشه «نفتقد في هذا التوقيت رجال الدولة الذين همهم الأول نهضة البلد، رجال دولة واعين في التعامل مع الملفات المهمة، والذين هم على قدر عال من المسؤولية».
وأضاف الطشه «هل رأيتم دولة في العالم شعبها هو من يحث الحكومة على التعقل والحكمة والوحدة الوطنية ونبذ التفرقة والابتزاز ووحدة الصف في هذه الأيام المباركة الفضيلة».
وشدد «أعاهدكم أمام الله عز وجل أن أكون بارا بقسمي وأن أراعي الله عز وجل في كل مواقفي ومصلحة الوطن والمواطن ولن أتردد في الوقوف مع مصلحة المواطن حتى في أحلك الظروف وسأبقى على العهد في حال وصولي إلى قبة عبدالله السالم».
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