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مبارك الطشه أعاهدكم على البر بقسمي ومراعاة الله في كل مواقفي لمصلحة المواطن في أحلك الظروف

3/31/2024 3:05:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة د.مبارك الطشه غبقة رمضانية على شرف ناخبي وأهالي الدائرة في ديوان الطشه بمنطقة العارضية.
وقال الطشه «نفتقد في هذا التوقيت رجال الدولة الذين همهم الأول نهضة البلد، رجال دولة واعين في التعامل مع الملفات المهمة، والذين هم على قدر عال من المسؤولية».
وأضاف الطشه «هل رأيتم دولة في العالم شعبها هو من يحث الحكومة على التعقل والحكمة والوحدة الوطنية ونبذ التفرقة والابتزاز ووحدة الصف في هذه الأيام المباركة الفضيلة».
وشدد «أعاهدكم أمام الله عز وجل أن أكون بارا بقسمي وأن أراعي الله عز وجل في كل مواقفي ومصلحة الوطن والمواطن ولن أتردد في الوقوف مع مصلحة المواطن حتى في أحلك الظروف وسأبقى على العهد في حال وصولي إلى قبة عبدالله السالم».

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