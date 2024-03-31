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أسامة الزيد الحقوق الدستورية والعمل البرلماني الجاد متطلبات المرحلة المقبلة وكلي ثقة بأهل الكويت

3/31/2024 3:05:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد ندوة انتخابية، تحدث خلالها عن الوضع الراهن الذي تعيشه الكويت في هذه الأيام، وقال ان ما نحتاجه في المرحلة القادمة هو الاتزان والعمل البرلماني الجاد واحترام الحقوق الدستورية، مع لغة خطاب محترم، وكلي ثقة بأبناء الشعب الكويتي للقيام بدورهم الوطني بحسن الاختيار.
وأضاف: إننا نسمع هذه الأيام كثيرا أحاديث تتناول الإحباط ولكني دائما متفائل، ومتفائل جدا في المرحلة القادمة، لافتا إلى ان ما شهده مجلس 2023 كان عملا ونهجا جديدا، حيث اتفق 48 نائبا على خارطة تشريعية توافقوا فيها مع الحكومة.
وقال الزيد: أسأل الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم، وأتمنى ان تكون المشاركة في يوم التصويت في 4 أبريل المقبل إيجابية وفعالة.

MENAFN31032024000130011022ID1108041677

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