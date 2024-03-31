أسامة الزيد الحقوق الدستورية والعمل البرلماني الجاد متطلبات المرحلة المقبلة وكلي ثقة بأهل الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد ندوة انتخابية، تحدث خلالها عن الوضع الراهن الذي تعيشه الكويت في هذه الأيام، وقال ان ما نحتاجه في المرحلة القادمة هو الاتزان والعمل البرلماني الجاد واحترام الحقوق الدستورية، مع لغة خطاب محترم، وكلي ثقة بأبناء الشعب الكويتي للقيام بدورهم الوطني بحسن الاختيار.
وأضاف: إننا نسمع هذه الأيام كثيرا أحاديث تتناول الإحباط ولكني دائما متفائل، ومتفائل جدا في المرحلة القادمة، لافتا إلى ان ما شهده مجلس 2023 كان عملا ونهجا جديدا، حيث اتفق 48 نائبا على خارطة تشريعية توافقوا فيها مع الحكومة.
وقال الزيد: أسأل الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم، وأتمنى ان تكون المشاركة في يوم التصويت في 4 أبريل المقبل إيجابية وفعالة.
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