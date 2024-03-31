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عبدالله فهاد أعاهدكم بأنني سأبقى على مواقفي حرا شامخا رافع الرأس وباكورة التعاون معيشة المواطن

3/31/2024 3:05:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد ندوة انتخابية مساء الأربعاء الماضي في قاعة الخزامي خلف مرور الجهراء بعنوان «ثابتون».
وقال فهاد، في تصريح خلال ندوته الانتخابية، «شكرا لكل من شرفنا بهذا الحضور الكبير، وجزاكم الله خيرا وبيض الله وجيهكم وعساكم على القوة».
وأضاف «أعاهدكم بأنني سأبقى على المواقف ذاتها حرا شامخا رافع الرأس تحت قبة عبدالله السالم، ولن نسمح لأحد أن يحدد باكورة التعاون من عدمها»، مؤكدا أن «باكورة التعاون قانون بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية وتحسين معيشة المواطنين وهذا ما نحدده نحن حتى لا يتم العبث بمثل هذه المسائل مرة أخرى».

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