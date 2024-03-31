عبدالله فهاد أعاهدكم بأنني سأبقى على مواقفي حرا شامخا رافع الرأس وباكورة التعاون معيشة المواطن

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد ندوة انتخابية مساء الأربعاء الماضي في قاعة الخزامي خلف مرور الجهراء بعنوان «ثابتون».
وقال فهاد، في تصريح خلال ندوته الانتخابية، «شكرا لكل من شرفنا بهذا الحضور الكبير، وجزاكم الله خيرا وبيض الله وجيهكم وعساكم على القوة».
وأضاف «أعاهدكم بأنني سأبقى على المواقف ذاتها حرا شامخا رافع الرأس تحت قبة عبدالله السالم، ولن نسمح لأحد أن يحدد باكورة التعاون من عدمها»، مؤكدا أن «باكورة التعاون قانون بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية وتحسين معيشة المواطنين وهذا ما نحدده نحن حتى لا يتم العبث بمثل هذه المسائل مرة أخرى».
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