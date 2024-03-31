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متعب الرثعان البرلمان القادم مجلس الدفاع عن حقوق المواطن والدستور ونستمد قوتنا من الشعب

3/31/2024 3:05:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة متعب الرثعان العنزي ندوة انتخابية لناخبي الدائرة الرابعة في قاعة دسمان، وقال «نبارك لكم ما تبقى من شهر رمضان المبارك شهر الطاعة والمغفرة أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات».
وأضاف «أشكر هذا الحضور المشرف، وأتمنى أن تلتمسوا لي العذر على عدم التواصل معكم بسبب ضيق الوقت، الشعب يعرف كل إنجازات المجلس، لكن هناك قوانين ضربت أوكار الفساد، مثل قانون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية الذي استفاد منه أكثر من 60 ألف متقاعد لتحسين حالتهم المعيشية».
وذكر الرثعان «رئيس الحكومة أمام مفترق طرق، إما أن تكون مع الشعب أو تكون ضده، شعب الكويت حر ونستمد منه القوة، ومشاركته في يوم 4 أبريل تلجم كل صوت عنصري، من خلال وصول الشرفاء الأحرار الذين لن يسمحوا بالتعدي على حقوق الشعب والدستور، فالمجلس القادم هو مجلس الدفاع عن حقوق الشعب والدفاع عن الدستور أو ضياع كل الحقوق أو ضياع الدستور ولن نسمح بهذا الأمر».

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