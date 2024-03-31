متعب الرثعان البرلمان القادم مجلس الدفاع عن حقوق المواطن والدستور ونستمد قوتنا من الشعب

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة متعب الرثعان العنزي ندوة انتخابية لناخبي الدائرة الرابعة في قاعة دسمان، وقال «نبارك لكم ما تبقى من شهر رمضان المبارك شهر الطاعة والمغفرة أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات».
وأضاف «أشكر هذا الحضور المشرف، وأتمنى أن تلتمسوا لي العذر على عدم التواصل معكم بسبب ضيق الوقت، الشعب يعرف كل إنجازات المجلس، لكن هناك قوانين ضربت أوكار الفساد، مثل قانون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية الذي استفاد منه أكثر من 60 ألف متقاعد لتحسين حالتهم المعيشية».
وذكر الرثعان «رئيس الحكومة أمام مفترق طرق، إما أن تكون مع الشعب أو تكون ضده، شعب الكويت حر ونستمد منه القوة، ومشاركته في يوم 4 أبريل تلجم كل صوت عنصري، من خلال وصول الشرفاء الأحرار الذين لن يسمحوا بالتعدي على حقوق الشعب والدستور، فالمجلس القادم هو مجلس الدفاع عن حقوق الشعب والدفاع عن الدستور أو ضياع كل الحقوق أو ضياع الدستور ولن نسمح بهذا الأمر».
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