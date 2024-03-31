عبدالعزيز الصقعبي الشعب الكويتي لن يتخلى عن الديموقراطية أو برلمانه أو حقوقه الدستورية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي غبقة رمضانية مساء الأربعاء الماضي في منطقة العديلية.
وقال الصقعبي، في كلمة له على هامش الغبقة، «شكرا كبيرة لمن حضر غبقتنا الرمضانية، ونلتمس العذر لمن حالت ظروفه دون ذلك، وجودكم بيننا شرف عظيم ورسالة بليغة أن إكمال مشروع الإصلاح واجب وطني لا مجال للتخلي عنه».
وأكد الصقعبي «الحضور اليوم وسام على صدري، وهي رسالة مهمة لأصحاب الشأن أن الشعب الكويتي لا يمكن في يوم من الأيام أن يتخلى عن حقوقه الدستورية أو يتخلى عن برلمانه أو يتخلى عن الديموقراطية أو المؤسسة التشريعية».
MENAFN31032024000130011022ID1108041674
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.