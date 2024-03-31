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عبدالعزيز الصقعبي الشعب الكويتي لن يتخلى عن الديموقراطية أو برلمانه أو حقوقه الدستورية

3/31/2024 3:05:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي غبقة رمضانية مساء الأربعاء الماضي في منطقة العديلية.
وقال الصقعبي، في كلمة له على هامش الغبقة، «شكرا كبيرة لمن حضر غبقتنا الرمضانية، ونلتمس العذر لمن حالت ظروفه دون ذلك، وجودكم بيننا شرف عظيم ورسالة بليغة أن إكمال مشروع الإصلاح واجب وطني لا مجال للتخلي عنه».
وأكد الصقعبي «الحضور اليوم وسام على صدري، وهي رسالة مهمة لأصحاب الشأن أن الشعب الكويتي لا يمكن في يوم من الأيام أن يتخلى عن حقوقه الدستورية أو يتخلى عن برلمانه أو يتخلى عن الديموقراطية أو المؤسسة التشريعية».

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