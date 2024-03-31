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خالد المونس المجلس المقبل مفصلي وعلى الشعب إنقاذ الكويت بحسن الاختيار بعيدا عن القبلية والطائفية

3/31/2024 3:05:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة خالد المونس ندوة انتخابية في مقره الانتخابي بمنطقة الفحيحيل، حضرها حشد غفير من أبناء وناخبي الدائرة الخامسة.
وقال المونس في ندوته «المجلس القادم سيكون مجلسا مفصليا، فانقذوا الكويت بحسن الاختيار، وأعلم أن الشعب الكويتي تجاوز هذه المرحلة، لكن حرصا مني أقول هذا الكلام، الأخيار كثر في كل الدوائر، ولا أزكي نفسي، انظروا إلى من هو على قدر المسؤولية والأمانة وأعطوه أصواتكم، وابتعدوا عن كل أمر قبلي أو طائفي أو عائلي، واختاروا للكويت القوي الأمين، فالكويت تناديكم وتستنصركم».
وخاطب المونس الشعب قائلا«في 4 أبريل أنتم أمام مسؤولية عظيمة تختارون فيها القوي الأمين للكويت ثم لكم ولأولادكم».

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