خالد المونس المجلس المقبل مفصلي وعلى الشعب إنقاذ الكويت بحسن الاختيار بعيدا عن القبلية والطائفية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة خالد المونس ندوة انتخابية في مقره الانتخابي بمنطقة الفحيحيل، حضرها حشد غفير من أبناء وناخبي الدائرة الخامسة.
وقال المونس في ندوته «المجلس القادم سيكون مجلسا مفصليا، فانقذوا الكويت بحسن الاختيار، وأعلم أن الشعب الكويتي تجاوز هذه المرحلة، لكن حرصا مني أقول هذا الكلام، الأخيار كثر في كل الدوائر، ولا أزكي نفسي، انظروا إلى من هو على قدر المسؤولية والأمانة وأعطوه أصواتكم، وابتعدوا عن كل أمر قبلي أو طائفي أو عائلي، واختاروا للكويت القوي الأمين، فالكويت تناديكم وتستنصركم».
وخاطب المونس الشعب قائلا«في 4 أبريل أنتم أمام مسؤولية عظيمة تختارون فيها القوي الأمين للكويت ثم لكم ولأولادكم».
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