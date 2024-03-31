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تسمم زميلتها الحامل .. لمنعها من إجازة الأمومة

3/31/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثارت عاملة في إحدى المؤسسات الصينية غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما سممت زميلتها الحامل لمنعها من أخذ إجازة أمومة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت، موظفة من مقاطعة هوبي بوسط الصين وهي تحاول على ما يبدو إضافة مادة إلى مشروب زميلتها في العمل، وفقًا لموقع Cover News.

وتعمل المتهمة والضحية في مكتب تحقيقات الهيدرولوجيا والموارد المائية في مقاطعة إنشي توجيا ومياو ذاتية الحكم بمقاطعة هوبي، هو مؤسسة عامة تابعة للحكومة.

وتشتهر هذه المؤسسات بعملية التوظيف الانتقائية للغاية التي تتطلب اختبارات ومقابلات صارمة، وغالباً ما يشار إليها باسم "الأوعية الحديدية" لأمنها الوظيفي واستقرارها.

وتظهر في الفيديو امرأة ترتدي سترة سوداء تقترب من مكتب زميلتها، وتفتح زجاجة صغيرة وتصب مادة تشبه المسحوق في المشروب الموجود على المكتب قبل أن تغادر بسرعة.

وبحسب لقطات شاشة لمحادثات WeChat، فقد لاحظت الضحية أن طعم مشروبها غريب.

في البداية كانت تشك في إمدادات المياه في المكتب، فلجأت إلى استخدام المياه المعدنية، لكنها لاحظت استمرار الطعم الغريب.

ولفتت إحدى صديقات الضحية نظرها إلى أن شخصًا ما ربما عبث بمشروبها، فقررت استخدام جهاز iPad الخاص بها لتصوير مكتبها بالفيديو، فضبطن زميلتها متلبسة وهي تحاول تسميمها.

والغريب أن سبب قيام الزميلة بتسميم المرأة الحامل هو أنها فعلت ذلك لأنها لم تكن تريدها أن تأخذ إجازة أمومة لأنها لا تستطيع تحمل عبء العمل المتزايد بمفردها.

وأبلغت الضحية الشرطة بالحادثة، وتقوم السلطات بالتحقيق.

في 18 مارس، قال موظفو مكتب تحقيقات الهيدرولوجيا والموارد المائية إنهم يتعاملون مع الحادث بمنتهى الجدية وينتظرون نتائج تحقيق الشرطة قبل اتخاذ أي إجراء.

وقال أحد المحامين لصحيفة ناشيونال بيزنس ديلي إنه إذا كانت تصرفات المرأة مدفوعة بقصد الأذى، فقد تشكل جريمة، بغض النظر عما إذا كانت المادة سامة أو تسببت في ضرر جسدي فعلي أم لا.

وأثار الحادث إدانة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، وسأل أحد المتابعين "تسمم شخصا ما لمجرد أنك لا تريده أن يأخذ إجازة؟ هل كانت تشاهد الكثير من الأعمال الدرامية البوليسية؟

وقال آخر "نحن جميعًا هنا نحاول فقط كسب قوت يومنا، لماذا نكون خبيثين جدًا؟.

وقال شخص ثالث: كيف تمكن مثل هذا الشخص من اجتياز الامتحانات للعمل في مؤسسة مرتبطة بالحكومة؟ يبدو أن الامتحانات تتخلص من المرشحين الفقراء أكاديميا، وليس الفاسدين أخلاقيا.


MENAFN31032024000110011019ID1108041664

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