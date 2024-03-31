خبراء يحذرون من خطورة استخدام السجائر الإلكترونية بالقرب من الأطفال

حذر الخبراء من مخاطر استخدام السجائر الإلكترونية بالقرب من الاطفال ، حيث وجدت دراسة أن البخار السلبي يسبب تراكم المواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان.

هذه المواد الكيميائية يمكن أن تسبب التهابات في الجسم وتؤدي إلى تلف الخلايا المرتبطة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والسرطان .

وقالت جيني رودريغيز، الأستاذة المساعدة في جامعة إيموري في جورجيا والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "لقد تحول العديد من الأشخاص الذين يدخنون إلى استخدام السجائر الإلكترونية، معتقدين أنها أكثر أمانًا لهم وللآخرين القريبين منهم " .

"ومع ذلك، هناك مواد كيميائية في السوائل المستخدمة في

السجائر الإلكترونية تشكل خطرًا عليك وعلى الأشخاص الذين تهتم بهم والذين يتعرضون للأبخرة التي تخرجها ."

وقارن الباحثون مجموعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 12 عامًا والذين يستخدم آباؤهم السجائر الإلكترونية يوميًا مع مجموعة من الأطفال في نفس عمر آبائهم الذين لا يستخدمون السجائر الإلكترونية أو السجائر.

تم أخذ دم الأطفال لتقييم مخاطر التدخين السلبي. واستخدم الفريق أيضًا اختبار لعاب الأطفال وأنفاسهم لتحديد المواد الكيميائية التي تعرضوا لها.



الأطفال الذين يستخدم آباؤهم السجائر الإلكترونية كل يوم لديهم مستويات متزايدة من المستقلبات، أو الجزيئات، التي يتم إنشاؤها في الجسم بعد التعرض للمواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية.

وقال الباحثون إن هذه يمكن أن تؤدي إلى التخلص من مستويات الدوبامين في الجسم وتسبب تلف الخلايا بسبب الإجهاد التأكسدي.

وبعد الانتهاء من الدراسة، تم إبلاغ مجموعة من الآباء الذين شاركوا في الدراسة بالنتائج، وقد اندهش الكثير منهم من النتائج.





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