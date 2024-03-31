ديربي جدة يخطف الأنظار في الدوري السعودي

تنطلق غدا الاثنين منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين بعد 48 ساعة فقط من نهاية الجولة الخامسة والعشرين والتي اختتمت مبارياتها مساء السبت.

وتشهد الجولة السادسة والعشرين مواجهات قوية على رأسها الديربي المرتقب بين الأهلي والاتحاد.

وتقام غدا الاثنين ثلاث مباريات لحساب الجولة 26 أبرزها الديربي المنتظر الذي يجمع الأهلي والاتحاد والذي يمثل منعطفًا مهمًا للفريقين المتنافسين على المركز الثالث.

وتعثر الأهلي أمام مضيفه الاتفاق بالتعادل 2 /2 فيما فاز الاتحاد على الفيحاء 3 /1 في الجولة الماضية، ليتقلص الفارق بينهما إلى نقطتين فقط، حيث يحل الأهلي ثالثًا برصيد 48 نقطة مقابل 46 نقطة للاتحاد.

وفي يوم الاثنين أيضا يلتقي الرائد مع الخليج، والحزم مع ضمك، حيث يسعى الرائد لمواصلة انطلاقته التي حقق خلالها سبع نقاط في آخر 3 مباريات ليتقدم للمركز 12 برصيد 27 نقطة.

في المقابل يبحث الخليج هو الآخر عن مواصلة تقدمه في جدول الترتيب حيث يحل عاشرًا برصيد 31 نقطة ولم يذق طعم الخسارة في آخر 5 جولات.

ويستقبل الحزم ضيفه ضمك في محاولة جديدة لتحقيق فوز غائب، إذ يقبع الفريق في قاع الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما سيسعى ضمك لاستعادة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين ليتراجع للمركز السابع برصيد 34 نقطة.

وتقام الثلاثاء 4 مباريات تجمع الهلال مع الأخدود، الطائي مع التعاون، أبها مع النصر والفيحاء مع الوحدة.

وسيكون الهلال على موعد مع فرصة تعزيز رقمه القياسي العالمي والتاريخي عندما يستقبل الأخدود بحثًا عن الفوز الـ31 على التوالي، وذلك للاقتراب خطوة جديدة من حسم اللقب حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب ملاحقيه.

في المقابل يعاني الأخدود من سوء النتائج في الجولات الأخيرة إذ لم يحقق سوى نقطة وحيدة في آخر 5 مباريات ليتراجع إلى المركز 15 برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

ويستقبل أبها ضيفه النصر في مباراة يسعى من خلالها أصحاب الأرض للتمسك بأمل البقاء وتحقيق نتيجة إيجابية لاسيما وأن الفريق يحل في المركز 17 برصيد 22 نقطة.

في المقابل يدخل النصر اللقاء منتشيًا بفوزه الكبير على الطائي 5 /1 ويسعى لمواصلة الانتصارات للإبقاء على حظوظه في المنافسة إذ يملك 59 نقطة بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

ويستقبل الفيحاء ضيفه الوحدة في مباراة يرفع فيها الفريقان شعار لا بديل عن الفوز بعد الخسارة في الجولة الماضية ليتجمد رصيد الفيحاء عند 32 نقطة في المركز التاسع، فيما يحل الوحدة في المركز 13 برصيد 27 نقطة.

وتختتم منافسات الجولة يوم الأربعاء بإقامة مباراتين حيث يستقبل الشباب ضيفه الرياض فيما يحل الاتفاق ضيفًا على الفتح.

ويسعى الشباب لتجاوز خسارته أمام الهلال في الديربي وتحقيق فوز في ديربي آخر وذلك من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب إذ يحل في المركز 11 برصيد 28 نقطة.

في المقابل يبحث الرياض عن فوز غائب منذ 3 جولات ليتعقد موقفه في جدول الترتيب إذ يحل في المركز 14 برصيد 25 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهبوط.

ويواجه الاتفاق ضيفه الفتح في مهمة استعادة الفوز بعد التعادل في آخر جولتين ليستقر الفريق في المركز السادس برصيد 36 نقطة، فيما استعاد الفتح ذاكرة الانتصارات بفوزه على الوحدة ليرتقي إلى المركز الثامن برصيد 34 نقطة.





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