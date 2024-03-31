رمضان صبحي مهدد بالإيقاف 4 سنوات بسبب المنشطات



أعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، تورط رمضان صبحي لاعب بيراميدز في عينة إيجابية لفحص المنشطات.

وأشار علام في تصريحات إذاعية إلى أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات تؤكد إيجابية عينة المنشطات الخاصة باللاعب رمضان صبحي، مشيراً إلى أن اللاعب من حقه الاعتراض والطعن خلال عشرة أيام بإجراء عينة أخرى.

وأضاف علام في مقابلة إذاعية مع محطة أون تايم سبورتس "سيتم أخذ عينة أخرى لصبحي (27 عاما) للتأكد من تناول المنشطات أم لا قبل توقيع الإيقاف عليه".

ولم يكشف علام عن توقيت هذا الاختبار وما إذا كان داخل أو خارج المنافسات.

وقال مصدر بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لرويترز -طلب عدم ذكر اسمه- إن "الاتهام الموجة لصبحي هو التلاعب في العينة التي أخذت منه بعد إحدى المباريات القارية.

"ننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة فيما يتعلق بالعقوبة التي ستوقع على اللاعب وما إذا كان سيعترف بالتلاعب في العينة من عدمه".

وأشار إلى أن العينة التي أخذت من اللاعب خالية من المنشطات لكنها "عينة فاسدة".

وأرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خطابا إلى بيراميدز لإبلاغه أن صبحي لديه أزمة في نتيجة تحاليل العينة الخاصة بالمنشطات التي تم سحبها منه خلال مشاركته مع بيراميدز في إحدى مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ولم يعلق بيراميدز، صاحب المركز الثالث في الدوري المصري، على هذه الأزمة.

ومن المنتظر أن يرد صبحي على اللجنة والخضوع لاختبار ثالث من أجل تبرأته من اتهامات تعاطي المنشطات وعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات التي تصل لحد الإيقاف فترة لا تقل عن ستة أشهر وقد تصل لأربع سنوات في حال العقوبة المشددة.

ويلعب رمضان صبحي بصفوف بيراميدز منذ صيف 2020 ،عندما انضم من هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد فترة إعارة من ناديه الأسبق الأهلي على مدار موسم ونصف.

ويعد صبحي من أبرز لاعبي منتخب مصر في السنوات الأخيرة، حيث شارك في كأس العالم 2018 وكأس أمم أفريقيا في 2017 و2022.

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