رمضان صبحي مهدد بالإيقاف 4 سنوات بسبب المنشطات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، تورط رمضان صبحي لاعب بيراميدز في عينة إيجابية لفحص المنشطات.
وأشار علام في تصريحات إذاعية إلى أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات تؤكد إيجابية عينة المنشطات الخاصة باللاعب رمضان صبحي، مشيراً إلى أن اللاعب من حقه الاعتراض والطعن خلال عشرة أيام بإجراء عينة أخرى.
وأضاف علام في مقابلة إذاعية مع محطة أون تايم سبورتس "سيتم أخذ عينة أخرى لصبحي (27 عاما) للتأكد من تناول المنشطات أم لا قبل توقيع الإيقاف عليه".
ولم يكشف علام عن توقيت هذا الاختبار وما إذا كان داخل أو خارج المنافسات.
وقال مصدر بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لرويترز -طلب عدم ذكر اسمه- إن "الاتهام الموجة لصبحي هو التلاعب في العينة التي أخذت منه بعد إحدى المباريات القارية.
"ننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة فيما يتعلق بالعقوبة التي ستوقع على اللاعب وما إذا كان سيعترف بالتلاعب في العينة من عدمه".
وأشار إلى أن العينة التي أخذت من اللاعب خالية من المنشطات لكنها "عينة فاسدة".
وأرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خطابا إلى بيراميدز لإبلاغه أن صبحي لديه أزمة في نتيجة تحاليل العينة الخاصة بالمنشطات التي تم سحبها منه خلال مشاركته مع بيراميدز في إحدى مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
ولم يعلق بيراميدز، صاحب المركز الثالث في الدوري المصري، على هذه الأزمة.
ومن المنتظر أن يرد صبحي على اللجنة والخضوع لاختبار ثالث من أجل تبرأته من اتهامات تعاطي المنشطات وعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات التي تصل لحد الإيقاف فترة لا تقل عن ستة أشهر وقد تصل لأربع سنوات في حال العقوبة المشددة.
ويلعب رمضان صبحي بصفوف بيراميدز منذ صيف 2020 ،عندما انضم من هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد فترة إعارة من ناديه الأسبق الأهلي على مدار موسم ونصف.
ويعد صبحي من أبرز لاعبي منتخب مصر في السنوات الأخيرة، حيث شارك في كأس العالم 2018 وكأس أمم أفريقيا في 2017 و2022.
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