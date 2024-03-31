صلاح يقلب الطاولة على برايتون ويقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً

انتزع ليفربول موقتاً صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على برايتون 2-1 الأحد ضمن المرحلة الثلاثين.

ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن أرسنال الذي يواجه مانشستر سيتي على ملعب الأخير لاحقا في مباراة قمة.

واستعاد ليفربول بالتالي نغمة الانتصارات بعد سقوطه أمام مانشستر يونايتد 3-4 بعد التمديد في ربع نهائي كأس إنجلترا قبل توقّف النشاط أثناء النافذة الدولية، ما حرمه من إمكانية تحقيق رباعية رائعة في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب.

وكان ليفربول أحرز كأس رابطة الأندية الإنجليزية بفوزه على تشلسي 1-0 بعد التمديد أواخر فبراير الماضي وبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وينافس بقوة على اللقب المحلي أيضا.

وفاجأ برايتون أصحاب الأرض بهدف مبكر بعد مرور دقيقة و27 ثانية عندما فشل قائد ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك في تشتيت إحدى الكرات فتهيأت أمام داني ويلبيك على مشارف المنطقة فأطلقها مباشرة في سقف الشباك في مباراته الرقم 100 بألوان فريقه الحالي.

ولم يخسر برايتون في آخر 3 زيارات لملعب أنفيلد وتحديداً منذ سقوطه أمام منافسه 1-2 في نوفمبر عام 2019.

وضغط ليفربول لإدراك التعادل وكاد المصري محمد صلاح ينجح لكنه تسديدته اليسارية مرت إلى جانب القائم (9).

وتركّزت هجمات ليفربول عبر الظهير الأيمن الايرلندي الشمالي كونور برادلي لا سيما في غياب الظهير الأيسر الأساسي الاسكتلندي أندي روبرتسون بداعي الإصابة.

وحاول الأرجنتيني ألكسيس ماكاليستر الفائز بكأس العالم ولاعب برايتون السابق، بدوره لكن كرته علت العارضة (12).

واستمرت محاولات ليفربول ووصلت الكرة باتجاه صلاح داخل المنطقة فسددها على الطاير عالية (18).

وأثمر ضغط ليفربول هدف التعادل إثر فشل دفاع برايتون في تشتيت إحدى الكرات فوصلت إلى المهاجم الكولومبي لويس دياس فغمزها داخل الشباك من مسافة قريبة (27).

ومرر المجري دومينيك سوبوسلاي كرة أمامية متقنة باتجاه صلاح لكن الأخير سددها ضعيفة بين يدي الحارس (31).

بدأ الشوط الثاني حذراً من الطرفين قبل أن يُسرّع ليفربول من إيقاعه ورفع دياس كرة متقنة باتجاه صلاح المتربص عند القائم البعيد لكنه لم يتمكن من إكمالها برأسه داخل الشباك (53).

وحاول سوبوسلاي من مسافة بعيدة لكنها مرت إلى جانب القائم (63).

ثم تصدى حارس برايتون الهولندي بارت فربروغن لتسديدة الأوروغوياني داروين نونييس بقبضتيه (64).

ومن أفضل هجمة لليفربول في الشوط الثاني تبادل سوبوسلاي الكرة مع ماكاليستر الذي مرر كرة ماكرة باتجاه صلاح داخل المنطقة فتابعها الأخير بسهولة بيسراه داخل الشباك (65) رافعاً رصيده إلى 16 هدفا في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.

وظن دياس أنّه سجل الهدف الثالث لليفربول لكنه كان متسللاً (70).

وأشرك مدرب برايتون الإيطالي روبرتو دي تسيربي أحد المرشحين لتدريب ليفربول الموسم المقبل، ورقتين هجوميتين فزجّ بالمهاجم الايرلندي العملاق إيفان فيرغوسون وجناح ليفربول السابق آدم لالانا من أجل تعديل النتيجة وكاد الأخير ينجح في ذلك لكنه سدد بمحاذاة القائم (85).

وتصدى حارس برايتون لتسديدة خطيرة لصلاح (90).

وحافظ ليفربول بالتالي على سجله خالياً من الهزائم على ملعبه في آخر 32 مباراة في مختلف المسابقات.

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