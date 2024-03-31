قائد نيوكاسل سيخضع لجراحة لعلاج تمزق في الرباط الصليبي

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد أن قائده جمال لاسيلس سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال الفوز 4-3 على وست هام يونايتد أمس السبت.

وخرج لاسيلس من الملعب في الدقيقة 17 بسبب إصابة في ركبته اليمنى وقال النادي إنه سيخضع لجراحة الأسبوع المقبل لينتهي موسمه فعليا.

وقال نيوكاسل في بيان "بعد رؤية استشاري متخصص، من المتوقع أن يخضع لجراحة الأسبوع المقبل وسيغيب لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر".

وكان نيوكاسل قد مدد عقد لاسيلس في وقت سابق هذا الشهر ليبقى المدافع (30 عاما) في النادي حتى 2025.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل، الذي تعرض فريقه لضربة الآن للمنافسة في أوروبا الموسم المقبل، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إصابة (لاسيلس) تلخص قصة موسمنا".

وأنهى نيوكاسل الموسم الماضي ضمن المراكز الأربعة الأولى ليتأهل لدوري أبطال أوروبا لكنه يحتل المركز الثامن حاليا.

كما اضطر إميل كرافث وتينو ليفرامنتو وميجيل ألميرون للخروج من الملعب بسبب الإصابات بينما افتقد نيوكاسل بالفعل نيك بوب وكيران تريبيير وسفين بوتمان وكالوم ويلسون وجويلينتون ولويس مايلي.

وسيغيب أنتوني جوردون عن مباراة نيوكاسل ضد ناديه السابق إيفرتون يوم الثلاثاء بعد طرده لحصوله على الإنذار الثاني بسبب ركل الكرة بعيدا في الدقيقة 95 من فوزهم المثير على وست هام.

ومما زاد الطين بلة، أن ساندرو تونالي يقضي عقوبة الإيقاف لمدة 10 أشهر بعد أن فرض عليه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبات في أكتوبر الماضي بسبب انتهاكات لقواعد المراهنة ارتكبها عندما كان يلعب لفريق ميلان الإيطالي.

وقال هاو "للأسف تعرضنا لضربة في كل المراكز.

"كنا متقدمين بنتيجة 1-صفر ثم خرج جمال، وخرج ميجي (ألميرون)، وطرد أنتوني، وخرج تينو. لكن اللاعبين الذين حلوا محلهم كان لهم تأثير إيجابي وهذا هو جمال تشكيلتنا".

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