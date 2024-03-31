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أرسنال يتعادل مع سيتي ويهديان ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي

3/31/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتهى لقاء القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال بالتعادل السلبي فصبت النتيجة في صالح ليفربول الذي قاده المصري محمد صلاح إلى فوز ثمين على برايتون 2-1 ووضعه في الصدارة في المرحلة الثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ويحتل أرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا، الساعي لإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 20 عاما، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة قبل تسع مباريات متبقية على النهاية بينما يحتل سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة. وانتزع ليفربول الصدارة بفوزه 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون في وقت سابق اليوم الأحد.

على ستاد الاتحاد، عاد صانع ألعاب مانشستر سيتي البلجيكي المتألق كيفن دي بروين إلى صفوف فريقه بعد تعرضه لإصابة طفيفة في الأسابيع الأخيرة علماً أنه غاب لأشهر عدة في مطلع الموسم الحالي قبل أن يعود قبل فترة.

وعلى الرغم من نسبة استحواذ على الكرة بلغت 78 في المئة لصالح سيتي في إحدى مراحل الشوط الأول، بيد أنه لم يختبر حارس أرسنال الاسباني دافيد رايا.

في المقابل سنحت فرصة لأرسنال عندما وصلت الكرة إلى مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس فسددها مباغتة مرت بمحاذاة القائم (8).

وفرض أرسنال رقابة لصيقة على هداف سيتي النروجي العملاق ايرلينغ هالاند الذل فشل في زيارة الشباك في مبارياته الأربع الأخيرة، فشلّ حركته بيقظة المدافعين الفرنسي وليام صليبا والبرازيلي غابريال.

استمر الحذر في الشوط الثاني وكانت المسافات مغلقة تماماً وسنحت فرصة جيدة أمام سيتي لافتتاح التسجيل بتسدسدة لولبية للكرواتي ماتيو كوفاتشيفيتش مرت إلى جانب القائم (47).

واحتفظ سيتي الساعي إلى إحراز لقبه الرابع توالياً (رقم قياسي)، بسجله خالياً من الهزائم على ارضه في آخر 39 مباراة (33 انتصاراً مقابل 6 تعادلات).

في المقابل، نجح أرسنال في وضع حدّ لسلسلة من 8 هزائم أمام سيتي في عقر دار الأخير بانتزاعه التعادل.

واللقاء كان الثالث بين الفريقين منذ مطلع الموسم الحالي وقد حسم أرسنال المباراتين الأولين في صالحه في الدرع الخيرية بركلات الترجيح 4-1 ثم 1-0 ذهاباً على ستاد الامارات في شمال لندن.

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