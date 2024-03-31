4 قتلى في قصف إسرائيلي لخيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى

قتل

4 أشخاص وأصيب 17 آخرون جراء القصف الإسرائيلي لخيمة النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى.

واتهمت حركة حماس، في بيان، الجيش الاسرائيلي بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى ما أدى الى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وجاء في البيان، الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "مجزرة بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى"، مشيرا إلى أن القصف جاء في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين.

ودانت الحركة في بيانها "المجزرة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى تقدم الخدمة الطبية والصحية للنازحين والمواطنين، وندعو كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة الفظيعة".



وحملت حماس "الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة كونهم يقدمون الدعم العسكري والسياسي للاحتلال ويعطونه الضوء الأخضر لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين".

وطالبت المنظمات الدولية ودول العالم الحر بالضغط على إسرائيل من أجل وقف "هذه الحرب العدوانية"، كما دعت إلى حماية المستشفيات من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مركز قيادة تابعا لحركة الجهاد يقع في باحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

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