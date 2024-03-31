شرطة أم القيوين تضبط مركبات تجمهر سائقوها وتسابقوا بطيش وتهور

ضبطت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، عدداً من المركبات التي قام سائقوها بالتجمهر والقيادة بطيش وتهور على شارع الإمارات، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وتهيب شرطة أم القيوين سائقي المركبات وكافة مستخدمي الطرق إلى الإلتزام بالقوانين واتباع أنظمة السير والمرور، وعدم التهور على الطرقات تفادياً لوقوع أي حوادث مرورية وحفاظاً على الأرواح والممتلكات .



وحذرت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، السائقين غير الملتزمين، ودعتهم إلى ضرورة التقيد بقوانين السير المرورية، كما أنها ستتخذ أشد العقوبات والإجراءات ضد المستهترين بسلامة مستخدمي الطرق .

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