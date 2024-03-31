«البنك العربي» يقر توزيع 30 % أرباحاً نقدية عن العام 2023

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة صبيح المصري - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهم «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 78.17 % من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات

ومندوبي البنك المركزي الأردني.

وأقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% عن العام 2023، إلى جانب إقرارها للبنود المدرجة على جدول أعمالها.

وأشار صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي أن الاقتصاد العالمي شهد في العام 2023 مزيداً من الضغوط والتحديات والتي أفضت إلى تراجع معدلات النمو في أغلب مناطق العالم، حيث استمر خلال العام النهج المتشدد بالسياسة النقدية الذي بدأ عام 2022 لمواجهة الموجة التضخمية الأعلى منذ أربعة عقود وانتقل وتعمق أثره السلبي إلى معظم القطاعات الاقتصادية، إلا أن هذا الأثر تم الحد منه نسبياً بالإنفاق الاستهلاكي القوي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما شهد الاقتصاد العالمي تراجع معدلات نمو التجارة والاستثمار والطلب على الائتمان أيضاً. وفي المقابل انخفضت معدلات التضخم عالمياً نتيجة لتراجع أسعار الوقود والغذاء وتحسن سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة. في حين تعمقت التوترات الجيوسياسية في العام 2023 مما أدى إلى المزيد من الضغوط على اقتصاديات العالم والمنطقة.

وأشار المصري أنه وبالرغم من التحديات التي شهدها العالم والمنطقة خلال العام 2023 إلا أن البنك العربي تمكن من المحافظة على وتيرة أداء قوية مع الاستمرار في تحقيق مستويات ربحية متميزة ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية المرتكزة على تواجده في العديد من المناطق خصوصاً منطقة الخليج العربي، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34% لتصل إلى 1.81 مليار دولار.

من جانبها استعرضت رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي الأداء المالي لمجموعة البنك العربي، مشيرة إلى أن مجموعة البنك العربي حققت أربـاحاً صافية بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 829.6 مليون دولار مقارنة بـ544.3 مليون دولار للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 52%، حيث حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 11.4 مليار دولار. وارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34% لتصل إلى 1.81 مليار دولار.

وأشارت الصادق إلى أن أصول المجموعة ارتفعت في نهاية العام 2023 لتصل إلى 68.3 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 6 %، كما ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 5 % لتصل إلى 37.1 مليار دولار مقارنة بـ35.4 مليار دولار بالعام السابق، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6 % لتصل إلى 50.6 مليار دولار مقارنة بـ 47.7 مليار دولار بالعام السابق.

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