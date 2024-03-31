10 قتلى بسبب الأمطار والعواصف الثلجية في باكستان

ارتفع عدد القتلى في حوادث ناجمة عن الأمطار الغزيرة والعواصف الثلجية في باكستان إلى 10 أشخاص ، كما ارتفاع عدد المصابين إلى 12 شخصا .

وبحسب هيئة إدارة الكوارث في إقليم "خيبر باختونخوا" الباكستاني ، من بين الضحايا ثمانية أطفال وامرأتين، بينما كان من بين المصابين 9 أطفال وامرأتان ورجل واحد.

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