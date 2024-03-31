10 قتلى بسبب الأمطار والعواصف الثلجية في باكستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع عدد القتلى في حوادث ناجمة عن الأمطار الغزيرة والعواصف الثلجية في باكستان إلى 10 أشخاص ، كما ارتفاع عدد المصابين إلى 12 شخصا .
وبحسب هيئة إدارة الكوارث في إقليم "خيبر باختونخوا" الباكستاني ، من بين الضحايا ثمانية أطفال وامرأتين، بينما كان من بين المصابين 9 أطفال وامرأتان ورجل واحد.
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