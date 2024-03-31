Sunday, 31 March 2024 11:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحد أعضاء مجموعة طاقم انشيلوتي..الشارقة يتعاقد مع طبيب من نادي ريال مدريد

3/31/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعاقدت شركة الشارقة لكرة القدم بالتعاون مع إدارة الطب الرياضي والشؤون الصحية مع الطبيب الإسباني "خواكين ماس ريماس" للانضمام إلى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، قادما من نادي ريال مدريد وهو أحد أعضاء مجموعة طاقم المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بالكادر الطبي للفريق

ويمتد عقد الطبيب الإسباني لسبع سنوات وهو ما يعد نقلة كبيرة في مستوى الكفاءة والاحترافية في الجهاز الطبي للنادي الذي توليه الشركة الاهتمام الأكبر وتعمل على تعزيزه ومراجعة العمل فيها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN31032024000110011019ID1108041651

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث