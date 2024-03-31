أحد أعضاء مجموعة طاقم انشيلوتي..الشارقة يتعاقد مع طبيب من نادي ريال مدريد

تعاقدت شركة الشارقة لكرة القدم بالتعاون مع إدارة الطب الرياضي والشؤون الصحية مع الطبيب الإسباني "خواكين ماس ريماس" للانضمام إلى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، قادما من نادي ريال مدريد وهو أحد أعضاء مجموعة طاقم المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بالكادر الطبي للفريق

ويمتد عقد الطبيب الإسباني لسبع سنوات وهو ما يعد نقلة كبيرة في مستوى الكفاءة والاحترافية في الجهاز الطبي للنادي الذي توليه الشركة الاهتمام الأكبر وتعمل على تعزيزه ومراجعة العمل فيها.

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