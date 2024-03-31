أحد أعضاء مجموعة طاقم انشيلوتي..الشارقة يتعاقد مع طبيب من نادي ريال مدريد

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعاقدت شركة الشارقة لكرة القدم بالتعاون مع إدارة الطب الرياضي والشؤون الصحية مع الطبيب الإسباني "خواكين ماس ريماس" للانضمام إلى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، قادما من نادي ريال مدريد وهو أحد أعضاء مجموعة طاقم المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بالكادر الطبي للفريق
ويمتد عقد الطبيب الإسباني لسبع سنوات وهو ما يعد نقلة كبيرة في مستوى الكفاءة والاحترافية في الجهاز الطبي للنادي الذي توليه الشركة الاهتمام الأكبر وتعمل على تعزيزه ومراجعة العمل فيها.
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