كلوب: ليفربول لا يرتبك ولا يرتعش ولا تشغلنا نتائج المنافسين

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه لا ينشغل بنتائج منافسيه مانشستر سيتي وأرسنال، في الصراع الشرس على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

قال كلوب عقب الفوز على برايتون 1/2 في الجولة 30 اليوم الأحد "أؤكد لكم أن جوارديولا وأرتيتا في غرفة الملابس قبل وأثناء مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، لم يفكرا في فوز ليفربول بل كل مدرب يركز مع فريقه فقط".

وأوضح المدرب الألماني "بالطبع نتابع نتائج المنافسين ولكن لا تؤثر علينا، ونركز على تحقيق الفوز ومن الرائع أن نضغط على منافسينا".

وتابع مدرب ليفربول "كذلك إذا حقق أرسنال أو مانشستر سيتي الفوز قبل مباراة ليفربول، لا نرتبك أو نرتعش بل نركز على ضرورة تقديم أداء قوي والفوز بالنقاط الثلاث".

وتحدث كلوب عن فوز ليفربول على برايتون، قائلا "أنا سعيد للغاية بأداء اللاعبين ونجاحنا في العودة بعد التأخر بهدف".

وأختتم كلوب تصريحاته بالقول "أفضل أن تهتز شباكنا بهدف مبكر في الدقيقة الأولى بدلا من استقبال هدف في الدقيقة 95".

وقفز ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة مستفيدا من تعادل أرسنال مع مانشستر سيتي حامل اللقب على ملعب الاتحاد.

وتراجع مانشستر سيتي للمركز الثالث برصيد 64 نقطة خلف أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

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