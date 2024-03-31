بمشاركة 100 دولة.. تنظيمية مونديال الجودو تطرح تذاكر الحدث العالمي

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، طرح التذاكر أمام الجماهير لحضور الحدث الدولي الأكبر من نوعه لهذه اللعبة الأولمبية من 19 إلى 25 مايو المقبل، في "مبادلة أرينا".

وتشهد البطولة بنسختها الـ"37" مشاركة أكثر من 100 دولة ، وتواجد أبرز المصنفين الدوليين للمنافسة على بطاقات المشاركة الأخيرة في أولمبياد باريس 2024.

وتقام يومياً نزالات مختلف الأوزان للرجال والسيدات من 19 إلى 23 مايو المقبل، على أن يكون اليوم الختامي 24 مايو لمنافسات الفرق المختلطة.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن طرح التذاكر في هذا التوقيت يأتي تجاوباً مع الإقبال الكبير المتوقع للجماهير من داخل وخارج الدولة ، لمتابعة المنافسات القوية بين المشاركين في البطولة.

وقال:" تعمل اللجنة العليا المنظمة على ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة بتطبيق أعلى وأفضل المعايير في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، لتعزيز المكانة الكبيرة للدولة في استضافة الفعاليات المختلفة، بما يضاعف مسؤوليتنا وسعينا لتنظيم أفضل نسخة على الإطلاق لهذا المونديال العريق الذي يقام منذ نحو 7 عقود".

وأضاف : "تحظى رياضة الجودو بشعبية واسعة على الصعيد العالمي، ونتوقع منافسة قوية بين المشاركين من نخبة أبطال العالم في مختلف الفئات والأوزان، في مشهد سيكون الأكبر في رياضة الجودو قبل الألعاب الأولمبية المقبلة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز