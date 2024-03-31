صلاح يصنع التاريخ في فوز ليفربول على برايتون

كان النجم الدولي محمد صلاح على موعد مع صناعة التاريخ، خلال فوز فريقه ليفربول 2 / 1 على ضيفه برايتون، اليوم الأحد، في المرحلة الـ30 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وساهم صلاح في الهدف الأول الذي أحرزه ليفربول بواسطة زميله الكولومبي لويس دياز، قبل أن يحرز قائد منتخب الفراعنة الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب (آنفيلد)، ليضع حدا لسوء الحظ الذي لازمه خلال اللقاء، بعدما أضاع أكثر من فرصة محققة أمام المرمى.

ونفذ صلاح 12 محاولة على المرمى، وهو أكبر عدد له من المحاولات في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الذي انضم إليه لأول مرة في يناير 2014، حينما لعب لصفوف تشيلسي قادما من بازل السويسري، وفقا لموقع صحيفة (إندبندينت) البريطانية الألكتروني.

كما بات هذا هو أكبر عدد من المحاولات لأي من لاعبي ليفربول في مباراة واحدة بتاريخ النادي العريق في البطولة.

وأصبح هذا هو العدد الأكبر من المحاولات التي يقوم بها أي من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم مانشستر يونايتد السابق، أمام بيرنلي قبل أكثر من 7 أعوام.

ورفع صلاح رصيده إلى 16 هدفا في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي البطولة مع دومينيك سولانكي، لاعب بورنموث، بفارق هدفين خلف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وأحرز صلاح هدفه التاسع في 15 مباراة لعبها ضد برايتون، الذي ساهم أمامه بـ16 هدفا في مواجهاته ضد الفريق الملقب بـ(طيور النورس)، بعدما سبق أن قام بسبع تمريرات حاسمة أيضا لزملائه، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت) العالمي، المتخصص في إحصاءات لاعبي كرة القدم.

وبصفة عامة، ساهم صلاح بـ35 هدفا في 33 مباراة لعبها مع ليفربول بجميع البطولات هذا الموسم، عقب تسجيله 22 هدفا، وصناعته 13 هدفا آخر.

يذكر أن ليفربول رفع رصيده إلى 67 نقطة، ليتربع منفردا على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، الذي يسعى الفريق لاستعادة لقبه الغائب عنه في المواسم الثلاثة الماضية، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه أرسنال صاحب المركز الثاني.

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