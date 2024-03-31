أنور قرقاش: استغلال العدوان الإسرائيلي على غزة للتحريض على الأردن مرفوض جملة وتفصيلاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استغلال العدوان الإسرائيلي على غزة للتحريض على استقرار المملكة الأردنية الهاشمية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يخدم أهل غزة.
وقال
معاليه عبر
حسابه في منصة"
إكس" : " الأردن لطالما كان صوتاً عقلانياً ومؤثراً في دعم الفلسطينيين، واستغلال العدوان الإسرائيلي على غزة لتأليب الناس والتحريض على استقرار المملكة أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يخدم أهل غزة. معارك التنظيمات ضد الدولة الوطنية العربية أبعد ما تكون عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين والدفاع عنها".
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