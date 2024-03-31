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أنور قرقاش: استغلال العدوان الإسرائيلي على غزة للتحريض على الأردن مرفوض جملة وتفصيلاً

3/31/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استغلال العدوان الإسرائيلي على غزة للتحريض على استقرار المملكة الأردنية الهاشمية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يخدم أهل غزة.

وقال
معاليه عبر
حسابه في منصة"
إكس" : " الأردن لطالما كان صوتاً عقلانياً ومؤثراً في دعم الفلسطينيين، واستغلال العدوان الإسرائيلي على غزة لتأليب الناس والتحريض على استقرار المملكة أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يخدم أهل غزة. معارك التنظيمات ضد الدولة الوطنية العربية أبعد ما تكون عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين والدفاع عنها".

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