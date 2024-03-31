أمنيتي أن أسافر إلى مصر.. الطائرات الورقية نافذة أطفال غزة إلى الحرية



ينتشر عشرات الأطفال بعضهم مع عائلات يوميا بعد الظهر قرب الجدار الحدودي المصري ويطلقون الطائرات الورقية

لتعبر الحدود، ويتحدث بعضهم مع الجنود المصريين في أبراج المراقبة العسكرية على الطرف الثاني.

وتصل الطفلة الفلسطينية ملك عياد مع عمها وإخوتها يوميا عند حدود رفح مع مصر لتطلق طائرتها الورقية هربا من أصوات القصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

على بعد أمتار من السياج الإسمنتي والفولاذي الذي تقيمه مصر على حدودها مع قطاع غزة، تمسك عياد (11 عاما) بخيط أبيض اللون تربطه بطائرة ورقية.

تركض إلى الخلف وتطلقها فتعبر نحو الأراضي المصرية المحاذية لبوابة صلاح الدين عند الحدود.

في كل مرة تجتاز الطائرة الحدود، تطلق عياد ضحكة الانتصار خاصة وأن صديقاتها وبنات عمها لا زلن يكررن المحاولة.

وتقول "كل يوم ألعب مع إخوتي وبنات عمي في الطبق (الطائرة الورقية) بجانب الحدود المصرية، عندما أقوم بذلك أشعر بالحرية والأمان".

نزحت ملك مع عائلتها من حي الزيتون بمدينة غزة وتقول "آتي مع عمي محمد، نطير الأطباق ونلعب ساعتين ونرجع للخيمة، عندما أرجع إلى الخيمة أسأل عن أمي وأبي، أخاف عليهما. كان القصف قريبا منهما، أخاف من القصف".

فجأة يسمع صوت انفجار غير بعيد ناتج عن غارة جوية استهدفت منزلا في حي الجنينة المجاور.

وينادي عمها محمد عياد (24 عاما) عليها وعلى الفتيات قائلا "أسرعوا القصف قريب".

تشد ملك الخيط وتطوي طائرتها بيدها التي تحمل سوارا طُرز عليه علم فلسطين، وتعود مع صديقاتها إلى خيمتهم في منطقة "كير" في مخيم رفح والتي تبعد نحو 500 متر عن الجدار الحدودي.

تقول ملك وهي ترتعد خوفا "انتهى وقت اللعب، عندما يبدأ القصف من الجو نهرب إلى البيت".

- "أمنيتي أن أسافر مصر"



رغم الحرب والخوف تبدو عياد سعيدة بطائرتها الورقية وتأمل بعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر.

وتقول مبتسمة "يسافر طبقي كل يوم إلى مصر، نحن محبوسون في غزة، قصف وموت ودمار ولا أعرف متى سنعود إلى بيتنا في غزة، أمي تقول هدمه اليهود، وقصفوا المدرسة".

على بعد مئات الأمتار اصطحب هيثم أبو عجوة (34 عاما) طفليه محمد (خمس سنوات) وآدم (سبعة شهور) للعب بالطائرة الورقية.

نزح أبو عجوة من حي الشجاعية شرق مدينة غزة مع زوجته وطفليه إلى عدة أماكن قبل أن يستقر به الحال في خيمة في مخيم رفح.

يساعد أبو عجوة ابنه محمد في إطلاق الطائرة الورقية لتعبر الحدود مع مصر.

ويقول "شعوري أن هذه الطائرة الورقية رفاهية، بالنسبة لي تذكرني في أيامي عندما كنت صغيرا".

ويعتقد أبو عجوة أن إطلاق الطائرات الورقية فيه "تفريغ طاقة سلبية".

ويضيف "في المخيمات لا تستطيع أن تشعر بالحرية أو بالراحة مثل هذه المناطق الخالية القريبة من الحدود".

ليست ملك وأطفال أبو عجوة وحدهم الذين يطلقون طائراتهم الورقية، إذ ينتشر عشرات الأطفال بعضهم مع عائلات يوميا بعد الظهر قرب الجدار الحدودي المصري ويطلقونها لتعبر الحدود، ويتحدث بعضهم مع الجنود المصريين في أبراج المراقبة العسكرية على الطرف الثاني.

"برافو يا برنسيسة"

حلقت طائرة ملك قبالة برج المراقبة المصري، فلّوح لها جندي مصري كان في غرفة إسمنتية صغيرة، بيده وهو مبتسم.

وقال الجندي لملك بلهجته المصرية "برافو يا برنسيسة".

ردت ملك شاكرة ولوّحت هي أيضا له بيدها وقالت "نحب مصر، أمنيتي أن أسافر مصر مثل الطبق".

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