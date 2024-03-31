الإمارات والأردن تنفذان سادس عملية إسقاط للمساعدات شمال غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية الفارس الشهم

3"، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات وسلاح الجو الملكي الأردني سادس عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة حيث بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إسقاطها 48 طناً من المساعدات.

ويأتي تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.





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