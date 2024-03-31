الإمارات والأردن تنفذان سادس عملية إسقاط للمساعدات شمال غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية الفارس الشهم
3"، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات وسلاح الجو الملكي الأردني سادس عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة حيث بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إسقاطها 48 طناً من المساعدات.
ويأتي تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.
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