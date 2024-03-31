الرئيس التركي أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات التركية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 31 - 3 (كونا) -- أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في الانتخابات البلدية التي انطلقت صباح اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد.
وقال الرئيس أردوغان في تصريح صحفي عقب التصويت "أعتقد أنه ستصدر نتيجة تعود بالخير على بلدنا وشعبنا إن شاء الله" معتبرا أن هذه الانتخابات ستكون وسيلة لبداية حقبة جديدة تساهم بانطلاق المئوية الجديدة لتركيا.
كما أدلى مرشح تحالف الجمهور لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى مراد قوروم بصوته في الانتخابات البلدية التركية في منطقة (كاغيت خانة) بالطرف الأوروبي من مدينة إسطنبول أحد أكبر المدن التركية.
وأعرب قوروم في تصريح صحفي عقب التصويت عن أمنياته في أن تعود نتائج الانتخابات بالنفع والفائدة لتركيا والشعب التركي.
وتوجه الناخبون الأتراك صباح اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم لاختيار رؤساء بلدياتهم في الانتخابات البلدية وتستمر خمس سنوات. ( النهاية)
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