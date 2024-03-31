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الرئيس التركي أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات التركية

3/31/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 31 - 3 (كونا) -- أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في الانتخابات البلدية التي انطلقت صباح اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد.
وقال الرئيس أردوغان في تصريح صحفي عقب التصويت "أعتقد أنه ستصدر نتيجة تعود بالخير على بلدنا وشعبنا إن شاء الله" معتبرا أن هذه الانتخابات ستكون وسيلة لبداية حقبة جديدة تساهم بانطلاق المئوية الجديدة لتركيا.
كما أدلى مرشح تحالف الجمهور لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى مراد قوروم بصوته في الانتخابات البلدية التركية في منطقة (كاغيت خانة) بالطرف الأوروبي من مدينة إسطنبول أحد أكبر المدن التركية.
وأعرب قوروم في تصريح صحفي عقب التصويت عن أمنياته في أن تعود نتائج الانتخابات بالنفع والفائدة لتركيا والشعب التركي.
وتوجه الناخبون الأتراك صباح اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم لاختيار رؤساء بلدياتهم في الانتخابات البلدية وتستمر خمس سنوات. ( النهاية)

ط ا / ف س




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