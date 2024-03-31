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الكويت تحتفل غدا بالذكرى ال 20 لإعلانها حليفا استراتيجيا من قبل الولايات المتحدة من خارج الناتو

3/31/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من آمنة الشمري الكويت - 31 - 3 ( كونا) -- تحتفل الكويت غدا بالذكرى ال 20 لإعلانها من قبل الولايات المتحدة حليفا استراتيجيا من خارج الناتو باعتبار الدولتين تتشاركان مبادئ وقيما عالمية تدعو لحفظ السلام والاستقرار في العالم وتقديم المساعدات الإنسانية لدول العالم.
وتلك الصفة التي اكتسبتها الكويت في 1 ابريل 2004 من قبل الولايات المتحدة عززت العلاقات الثنائية الوثيقة وجاءت تتويجا لعلاقات قديمة تعود الى عام 1951 عندما افتتحت الولايات المتحدة اول قنصلية في العاصمة الكويت.
واعتبار الكويت حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة يعني أن بإمكانها الحصول على ما تسعى لحيازته من التكنولوجيا الحديثة عسكريا اضافة الى كونه يشمل جوانب اقتصادية وعلمية أخرى مثل حصولها على صفة مميزة وتفضيل كبير وشراكة دائمة مع الولايات المتحدة.
وتتميز العلاقات الكويتية الامريكية بالتاريخية وبدأت مطلع القرن ال 19 وشهدت تطورا خلال العقود الماضية ولاسيما من خلال مجموعات العمل الأساسية الست في الحوار الاستراتيجي وهي التعاون الدفاعي والأمني والتعليمي والاقتصادي والقنصلي والجمارك وأمن الحدود فضلا عن التعاون في القضايا العالمية.
وأصبحت الكويت حليفا استراتيجيا وشريكا أساسيا للولايات المتحدة بفضل جهودها في تعزيز الامن والاستقرار وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط لاسيما قيامها بدور الوساطة وتقريب وجهات النظر في عدد من الازمات الاقليمية والعالمية.
وعن التحالف الاستراتيجي بين البلدين قالت القائم بأعمال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة هيلة المكيمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان العلاقات الكويتية الامريكية مرت بمراحل تاريخية طويلة وممتدة يمكن تصنيفها بخمس مراحل رئيسية.
وأضافت ان أولى تلك المراحل هي مرحلة الوجود المبكر والعلاقات المبكرة حيث تعود هذه العلاقات الى فترة مبكرة مبينة ان من الأمثلة عليها المستشفى الامريكاني الذي كان يعتبر معلما مهما لمرحلة ما قبل استقلال الكويت وانشاء القنصلية الامريكية في الكويت عام 1951.
وأوضحت ان المرحلة الثانية هي مرحلة بدء العلاقات الدبلوماسية في 1961 مبينة انه بعد استقلال الكويت تحولت القنصلية الى سفارة اعترافا من الولايات المتحدة بالكويت كدولة مستقلة تتمتع بجميع حقوق السيادة على أراضيها وبالتالي كانت الولايات المتحدة مبادرة وبشكل سريع بهذا الاعتراف ودعم الكويت في مواجهة الادعاءات العراقية آنذاك وهو ما يعتبر مرحلة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية.
وأفادت المكيمي ان المرحلة الثالثة هي مرحلة العلاقة الاستراتيجية التي ظهرت على اثر الحرب العراقية الإيرانية حيث طلبت الكويت من الولايات المتحدة في عام 1986 ان تضع اعلامها على الناقلات الكويتية لضمان نقل نفطها للعالم وتكون الناقلات تحت حماية دولة كبرى.
وقالت ان المرحلة الرابعة هي مرحلة تعزيز العلاقة الاستراتيجية بصورة كبيرة وتمثلت في حرب تحرير الكويت مضيفة ان الكويتيين يدركون اهمية الدور الأمريكي في تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي في 1991 حيث شكل ذلك علاقة مفصلية بين البلدين.
وبينت ان المرحلة الخامسة هي مرحلة تتويج العلاقة الامريكية الكويتية في عام 2004 وتمثلت في اعلان الكويت حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو مضيفة ان هذا التتويج جاء بعد زيارة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه للولايات المتحدة الامريكية.
وأضافت المكيمي ان الولايات المتحدة الامريكية لا تزال تشكل أهم الوجهات السياحية للكويتيين والوجهة الأولى لدراستهم مبينة ان العلاقات الكويتية الامريكية تتسم بانها ذات بعدين رسمي وشعبي.
وأوضحت ان وصول الكويت لهذه المكانة ليس بالأمر البسيط فهناك عدد محدود من الدول تمكنت من كسب هذه الصفة وهي انضمامها لأحد اهم الاحلاف العسكرية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية مبينة ان ذلك يعكس عدة أمور منها دور الكويت المحوري في حفظ السلم والامن الإقليمي والعالمي والجهود المشتركة والتنسيق المعلوماتي بين الطرفين.
ولفتت الى ان هذه الصفة التي اكتسبتها الكويت تمنحها معاملة مميزة في موضوع التعاون العسكري والحصول على كل ما يخص الجانب العسكري من عتاد مبينة ان الكويت لا تزال تراهن على مثل هذه الشراكات الدولية خصوصا ان منطقتها هي منطقة مضطربة وغير مستقرة وتحتاج الى دور دولي يساهم في تعزيز الامن فيها.
وأشارت الى وجود جانب مهم في موضوع الحلف العسكري خصوصا في تعامل الكويت مع ما يتعلق بالامن العالمي فالكويت مرتبطة بشكل كبير بالقانون الدولي وكونها مرت بتجربة غزو وتحرير من قبل الأمم المتحدة وترسيم حدود وايداعها في الأمم المتحدة فكل ذلك اسهم في رسم سياسة الكويت الخارجية وركائزها العامة.
وقالت المكيمي ان حصول الكويت على هذه الصفة يعزز من دورها الدولي في حفظ السلام والامن فضلا عن البعد الإنساني والاغاثي لها لاسيما انها صارت تعتبر منذ عام 2014 مركز إغاثة عالميا وهو ما عزز من دورها كدولة داعية للسلام العالمي.
وذكرت ان الكويت احتضنت العديد من المبادرات المتعلقة بدعم السلام وإعادة الاعمار كالمؤتمرات الخاصة بسوريا التي نظمتها بطلب من الأمم المتحدة اضافة الى استضافة مؤتمر إعادة الاعمار في العراق.
وافادت ان "الكويت عندما تشعر بالأمن خصوصا من قبل الحلفاء فان ذلك لايؤدي الى تغول القوة والافراط في استخدامها بل على العكس فانه يساهم في تهذيب النظام الإقليمي وتعزيز ادبيات القانون الدولي وتعزيز جهود الإغاثة والدعم الإنساني".
من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الشايجي ان اعلان الكويت حليفا استراتيجيا من خارج حلف الناتو يعتبر امرا مهما وترقية للعلاقة بين الكويت والولايات المتحدة الامريكية.
واضاف ان هذه الصفة مهمة جدا لأن الولايات المتحدة تعامل الدول التي تسميها حليفا رئيسيا معاملة خاصة مبينا ان عدد الدول الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو 18 فيما يبلغ عدد الدول الاعضاء في حلف الناتو 32 دولة.
وأوضح ان هذا التصنيف بدأ في أيام الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في عام 1987 واستمر حتى الرئيس جو بايدن الذي اعلن انضمام قطر وكولومبيا في عام 2022 كحليفين استراتيجيين مبينا ان مصر كانت اول دولة عربية تعلنها الولايات المتحدة بهذه الصفة وذلك في عام 1987 فيما كانت البحرين اول دولة خليحية وذلك عام 2002.
وافاد ان هناك ثلاث دول خليجية اكتسبت صفة حليف استراتيجي للولايات المتحدة من خارج الناتو وهي البحرين والكويت وقطر معتبرا ذلك صفة مميزة لما فيها من تبادل المعلومات الامنية والتدريب للقوات المسلحة والتزويد بالأسلحة والمشاركة بالمعلومات الأمنية والاستخباراتية.
وقال الشايجي ان هذه الصفة جعلت للكويت ميزة مهمة فأصبح للكويت حوار استراتيجي تضمن خمس جولات خلال السنوات الخمس او الست الماضية وهو ما يعني ان العلاقة بين البلدين في ارفع مستوياتها.
يذكر ان الكويت أدت دورا مهما في جهود المصالحة والوساطة الدبلوماسية البناءة بين الدول على مر السنين كما انها ملتزمة بأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم ولم تدخر جهدا في مساعدة الدول في حالات المجاعات والازمات والنزاعات والحروب الداخلية.(النهاية) ا ش / خ د

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