200 اجمالي عدد المرشحين والمرشحات لانتخابات (أمة 2024) بعد إسدال الستار على الطعون الانتخابية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 3 (كونا) -- أسدلت محكمة التمييز الستار على الطعون الانتخابية اليوم الأحد ليصبح اجمالي المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال18 (أمة 2024) المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل 200 مرشح.
ويخوض الانتخابات في الدائرة الأولى 41 مرشحا وهم:(ابراهيم محمد البلوشي - احمد حاجي لاري - احمد خليفة الشحومي - اسامة زيد الزيد - باسل حسين البحراني - جراح علي نور - حمد محمد المدلج - حمزة عباس العريان - خالد مرزوق العميرة - صالح احمد عاشور - عادل جاسم الدمخي - عبدالرحمن خلاوي الشمالي - عبدالرحمن محمد العجمي - عبدالصمد مصطفى زاهد - عبدالله جاسم المضف - عبدالله عبدالحسين المظفر - عبدالله عبدالوهاب الحرز - عبدالله علي الخباز - عبدالله محمد المطيري - عبدالله محمد الطريجي - عبدالله مرزوق الرومي - عبدالوهاب عبدالرحمن الكندري - علي حسن جعفر - علي حسين الموسى - علي حسين محمد - علي عبدالرحمن الكندري - علي فلاح الصابري - علي كاظم بن زيد - عيسى احمد الكندري - عيسى حجي موسى - فاطمة خالد كرم - فخري هاشم رجب - فهد عبدالله عبدالله - محمد سند حنيف - محمد عباس حياة - محمد عبدالله المطر - محمد مبارك العازمي - مصطفى يعقوب بهبهاني - ميثم عبدالله عوض - ناصر محمد النصرالله - وليد احمد القبندي).
كما يخوض الانتخابات في الدائرة الثانية 39 مرشحا وهم:(احمد محمد الحمد - احمد محمد العجمي - بدر حامد الملا - بدر نشمي العنزي - بشار كاظم علي - ثامر خالد العنزي - جابر علي الهولي - حامد محري البذالي - حمد حمود الشمري - حمد محمد المطر - خالد سعد الرشيدي - خالد عايد العنزي - خليل ابراهيم الصالح - سعد خالد الفجي - سعود خالد البابطين - شعيب علي قاسم - شيماء ناصر الهاجري - طلال عجيل الشمري - عبدالله تركي الانبعي - عبدالله علي عبدالعزيز - عبدالوهاب انور القطان - عبدالوهاب عارف العيسى - علي سالم الدقباسي - علي عادل حسين - عمر عبدالمحسن الطبطبائي - فلاح ضاحي الهاجري - فهد برجس العيد - فهد سماوي الظفيري - فهد عبدالعزيز المسعود - مثنى علي البذالي - محمد براك المطير - مرزوق علي الغانم - مشعل صالح المري - منصور مزعل السرهيد - نواف بهيش العازمي - هزاع فيصل المطيري - هزاع مطلق الهدبه - هويدي صحن الهاجري - وليد خالد شهاب - يوسف عبدالرزاق الفوزان).
وفي الدائرة الثالثة يخوض الانتخابات 32 مرشحا وهم:(ابراهيم محمد دشتي - احمد عبدالعزيز السعدون - احمد نبيل الفضل - الاء شاكر فرس - جاسم محمد دشتي - جراح خالد الفوزان - جنان محسن رمضان - حمد عادل العبيد - حمد عبدالرحمن العليان - خالد ابراهيم الصلال - خالد جمعة الياسين - خالد خيرالله مشاري - خليفة خليل التميمي - زهراء فيصل الشيرازي - سعدون حماد العتيبي - سهيلة عبدالعزيز السالم - عبدالرحمن محمد العجمي - عبدالعزيز طارق الصقعبي - عبدالكريم عبدالله الكندري - عبدالله طلال الهندال - عبدالله مصطفى غضنفر - عبدالوهاب محمد البابطين - فارس سعد العتيبي - فاطمة هاشم علي - ماضي ابراهيم الخميس - محمد بدر الجوعان - محمد سالم المري - مريم محسن المطيري - مهلهل خالد المضف - مهند طلال الساير - نورة جاسم الدرويش - هدى شاهين الحمادي).
كما يخوض الانتخابات في الدائرة الرابعة 48 مرشحا وهم:(ابراهيم عادل كمال - احمد نصار الشريعان - انور عراك الظفيري - بدر سيار الشمري - بدر ناصر المجاوب - بريكان مجيدل السليماني - بكر بادي الرشيدي - ثامر سعد الظفيري - ثامر مثيب العبدلي - حسن محسن العازمي - حسين عبداللطيف الصيرفي - حمد يوسف الجدي - خليفة محمد الخليفة - سعد علي الرشيدي - سلطان مطني الشمري - شعيب شباب المويزري - عبدالرحمن عبدالهادي الهاجري - عبدالله احمد اشكناني - عبدالله سالم الشمري - عبدالله فهاد العنزي - عبدالله ناصر العلاج - عبيد محمد المطيري - عسكر عويد العنزي - عيد شامان المطيري - فايز غنام المطيري - فهيد فهاد الرشيدي - فهيمة نشمي الرشيدي - فواز ثامر المطيري - فواز عيد الهبله - فواز منشر الظفيري - فيصل عبدالرضا كرم - مبارك حمود الطشة - مبارك هيف الحجرف - متعب عايد الذايدي - محمد بداح السليماني - محمد سعد الحربي - محمد شنيفي الماجدي - محمد عوض المطيري - محمد فلاح الصليلي - محمد مبارك الفجي - محمد هايف المطيري - مساعد محمد المطيري - مطلق عويد العنزي - معاذ مبارك الدويلة - نواف ضحوي المطيري - نوال صالح اباالخيل - يعقوب محمد جوهر - يوسف محمد البذالي).
وفي الدائرة الخامسة يخوض الانتخابات 40 مرشحا وهم :(احمد كمال السليمي - احمد محمد العتيبي - بادي حسيان الدوسري - بدر زايد العازمي - بدر فاضل كرم - جابر خالد السبيعي - حسن محمود اشكناني - حمدان ابراهيم الحمدان - حمدان سالم العازمي - خالد سريع الهاجري - خالد شخير المطيري - خالد عبدالله المطيري - خالد محمد العتيبي - سعود باتل العجمي - سعود عبدالعزيز الهاجري - صالح ناصر الهاجري - صباح عدنان علي - طلال محمد العازمي - عايض عبدالهادي العجمي - عايض نايف العتيبي - عبدالله حشر البرغش - عبدالله علي السند - عبدالله محمد الكندري - عبدالمحسن علي اكبر - عبدالهادي ناصر العجمي - عبير عبدالرحمن العتيبي - غانم عبدالله الحجيلان - فهد عامر العجمي - فهد فلاح العازمي - فوزي صقر الصقر - فيصل محمد الكندري - ماجد مساعد المطيري - مبارك فهد الهاجري - متعب ناصر السهلي - محمد حسين العجمي - محمد عبدالامير حسين - محمد مساعد الدوسري - محمد هادي الحويلة - هاني حسين شمس - يعقوب عبدالله الرفاعي).
وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت بتاريخ الرابع من مارس الحالي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال18 (أمة 2024) ولمدة 10 أيام حيث أغلق نهاية الدوام الرسمي بتاريخ ال13 من الشهر نفسه.
يذكر ان باب التنازل عن الترشح أغلق يوم الخميس الماضي أي قبل يوم الاقتراع بسبعة أيام وذلك وفقا لقانون الانتخاب.
وصدر في وقت سابق مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد الخميس المقبل موعدا للاقتراع.(النهاية)
ن م ع / ع ع
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