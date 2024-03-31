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(قطر للطاقة) توقع اتفاقيات مع أربع شركات لتشغيل 19 ناقلة غاز طبيعي مسال

3/31/2024 2:35:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 31- 3 (كونا) -- وقعت شركة (قطر للطاقة) اليوم الاحد اتفاقيات تأجير طويلة الأمد مع أربع شركات دولية من مالكي السفن لتشغيل 19 ناقلة غاز طبيعي مسال حديثة من الحجم التقليدي.
وقالت الشركة في بيان إن الاتفاقيات تأتي ضمن الجزء الثاني من عملية تنافسية دولية أدارتها لاختيار مالكي السفن في إطار برنامج (قطر للطاقة) لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال.
ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل(قطر للطاقة) المهندس سعد الكعبي قوله إن الاتفاقيات التي تم توقيعها في الدوحة اليوم تمثل علامة بارزة في برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء السفن بوصول إجمالي عدد الناقلات التي تم التعاقد معها إلى 104 ناقلات غاز وهو أكبر برنامج لبناء وتأجير ناقلات الغاز في تاريخ الصناعة على الإطلاق.
وأضاف أن هذه السفن ستدعم زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل (الشمال) في قطر ومن مشروع (غولدن باس) في الولايات المتحدة بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطول قطر للطاقة على المدى الطويل.
وأعرب عن سعادته بتعزيز تعاون (قطر للطاقة) مع هذه الشركات العالمية فيما أعرب كذلك عن ثقته بأن هذه الاتفاقيات ستساهم في تعزيز القدرات المتطورة في نقل الغاز الطبيعي المسال بأحدث وأعلى معايير السلامة والبيئة والامتياز التشغيلي وهو ما سيمكن (قطر للطاقة) من الاستمرار بتقديم طاقة أنظف وأكثر موثوقية للعالم.
وذكر البيان أنه بموجب الاتفاقيات ستقوم شركة (سي إم إي إس) الصينية لاستثمارات ناقلات الغاز الطبيعي المسال بتشغيل ست ناقلات وشركة (شاندونغ الصينية) بتشغيل ست ناقلات أخرى فيما ستقوم شركة (ماليزيا الدولية للشحن) بتشغيل ثلاث ناقلات يتم بناؤها جميعا في أحواض شركة (سامسونغ) للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية.
وسيتم تشغيل الناقلات الأربع المتبقية من قبل تحالف شركتي (كاواساكي كيسن كايشا) اليابانية وشركة (هيونداي غلوفيس) الكورية ويتم بناء الناقلات الأربع في أحواض شركة (هانوا أوشن) في كوريا الجنوبية أيضا.
وكانت (قطر للطاقة) قد وقعت منذ عام 2022 سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأجل لتشغيل 104 ناقلات غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي كجزء من برنامجها لبناء أسطولها البحري من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل (الشمال) ومشروع (غولدن باس).
وسيتم تشغيل 43 ناقلة من أصل 104 لمصلحة شركة (قطر للطاقة للتجارة) التابعة بالكامل ل(قطر للطاقة) مما يمثل أكبر برنامج تأجير سفن لأي كيان منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية ويضع (قطر للطاقة) وبالتالي (قطر للطاقة للتجارة) بقوة على الطريق لأن تصبح شركة رائدة عالميا في تجارة الغاز الطبيعي المسال.
وتبلغ سعة سفن الغاز الطبيعي المسال ال19 التي تغطيها اتفاقيات اليوم 174 ألف متر مكعب لكل منها وسيتم تجهيزها بأحدث تقنيات شحن الغاز الطبيعي المسال وهو ما يجسد جهود (قطر للطاقة) المستمرة لتحقيق الكفاءة المثلى في استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون. (النهاية)

س س س / ط م ا



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