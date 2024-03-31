(قطر للطاقة) توقع اتفاقيات مع أربع شركات لتشغيل 19 ناقلة غاز طبيعي مسال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 31- 3 (كونا) -- وقعت شركة (قطر للطاقة) اليوم الاحد اتفاقيات تأجير طويلة الأمد مع أربع شركات دولية من مالكي السفن لتشغيل 19 ناقلة غاز طبيعي مسال حديثة من الحجم التقليدي.
وقالت الشركة في بيان إن الاتفاقيات تأتي ضمن الجزء الثاني من عملية تنافسية دولية أدارتها لاختيار مالكي السفن في إطار برنامج (قطر للطاقة) لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال.
ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل(قطر للطاقة) المهندس سعد الكعبي قوله إن الاتفاقيات التي تم توقيعها في الدوحة اليوم تمثل علامة بارزة في برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء السفن بوصول إجمالي عدد الناقلات التي تم التعاقد معها إلى 104 ناقلات غاز وهو أكبر برنامج لبناء وتأجير ناقلات الغاز في تاريخ الصناعة على الإطلاق.
وأضاف أن هذه السفن ستدعم زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل (الشمال) في قطر ومن مشروع (غولدن باس) في الولايات المتحدة بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطول قطر للطاقة على المدى الطويل.
وأعرب عن سعادته بتعزيز تعاون (قطر للطاقة) مع هذه الشركات العالمية فيما أعرب كذلك عن ثقته بأن هذه الاتفاقيات ستساهم في تعزيز القدرات المتطورة في نقل الغاز الطبيعي المسال بأحدث وأعلى معايير السلامة والبيئة والامتياز التشغيلي وهو ما سيمكن (قطر للطاقة) من الاستمرار بتقديم طاقة أنظف وأكثر موثوقية للعالم.
وذكر البيان أنه بموجب الاتفاقيات ستقوم شركة (سي إم إي إس) الصينية لاستثمارات ناقلات الغاز الطبيعي المسال بتشغيل ست ناقلات وشركة (شاندونغ الصينية) بتشغيل ست ناقلات أخرى فيما ستقوم شركة (ماليزيا الدولية للشحن) بتشغيل ثلاث ناقلات يتم بناؤها جميعا في أحواض شركة (سامسونغ) للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية.
وسيتم تشغيل الناقلات الأربع المتبقية من قبل تحالف شركتي (كاواساكي كيسن كايشا) اليابانية وشركة (هيونداي غلوفيس) الكورية ويتم بناء الناقلات الأربع في أحواض شركة (هانوا أوشن) في كوريا الجنوبية أيضا.
وكانت (قطر للطاقة) قد وقعت منذ عام 2022 سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأجل لتشغيل 104 ناقلات غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي كجزء من برنامجها لبناء أسطولها البحري من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل (الشمال) ومشروع (غولدن باس).
وسيتم تشغيل 43 ناقلة من أصل 104 لمصلحة شركة (قطر للطاقة للتجارة) التابعة بالكامل ل(قطر للطاقة) مما يمثل أكبر برنامج تأجير سفن لأي كيان منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية ويضع (قطر للطاقة) وبالتالي (قطر للطاقة للتجارة) بقوة على الطريق لأن تصبح شركة رائدة عالميا في تجارة الغاز الطبيعي المسال.
وتبلغ سعة سفن الغاز الطبيعي المسال ال19 التي تغطيها اتفاقيات اليوم 174 ألف متر مكعب لكل منها وسيتم تجهيزها بأحدث تقنيات شحن الغاز الطبيعي المسال وهو ما يجسد جهود (قطر للطاقة) المستمرة لتحقيق الكفاءة المثلى في استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون. (النهاية)
س س س / ط م ا
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