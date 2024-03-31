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إغلاق مكاتب الاقتراع في الانتخابات المحلية بتركيا

3/31/2024 2:35:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 31 - 3 (كونا) -- أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا أبوابها مساء اليوم الأحد عقب انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية.
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينر في تصريحات لوسائل إعلام تركية "انتهت عملية التصويت ولم تحدث حوادث كبيرة تعيق العملية الانتخابية".
وبحسب قوانين اللجنة العليا للانتخابات فإن عملية فرز الأصوات تبدأ فور انتهاء التصويت مباشرة.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات فور رفع الحظر الإعلامي من قِبل اللجنة العليا للانتخابات.
وبدأ الناخبون الأتراك صباح اليوم التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارات المحلية وعددها 81 لولاية تستمر 5 سنوات. (النهاية)

ط ا / ط م ا



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