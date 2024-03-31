إغلاق مكاتب الاقتراع في الانتخابات المحلية بتركيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 31 - 3 (كونا) -- أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا أبوابها مساء اليوم الأحد عقب انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية.
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينر في تصريحات لوسائل إعلام تركية "انتهت عملية التصويت ولم تحدث حوادث كبيرة تعيق العملية الانتخابية".
وبحسب قوانين اللجنة العليا للانتخابات فإن عملية فرز الأصوات تبدأ فور انتهاء التصويت مباشرة.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات فور رفع الحظر الإعلامي من قِبل اللجنة العليا للانتخابات.
وبدأ الناخبون الأتراك صباح اليوم التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارات المحلية وعددها 81 لولاية تستمر 5 سنوات. (النهاية)
ط ا / ط م ا
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