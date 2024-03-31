Sunday, 31 March 2024 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرا خارجية مصر وإيران يؤكدان الأولوية القصوى لإيقاف إطلاق النار في غزة

3/31/2024 2:35:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 3 (كونا) -- أكد وزيرا خارجية مصر سامح شكري وإيران الدكتور حسين عبد اللهيان اليوم الأحد الأولوية القصوى لإيقاف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره الايراني تناول التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وتدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأكد الوزيران ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (2720) و(2728) فيما شددا على رفض جميع السيناريوهات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة ورفض ومعارضة أي عمليات عسكرية برية في مدينة (رفح) الفلسطينية .
وتوافق الوزيران على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة وإزالة الاحتلال لجميع العقبات التي تحول دون ذلك والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الشأن.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن قلق بلاده البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة لا سيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي المهم.
وحذر شكري من العواقب الخطرة التي قد تترتب على ذلك وتؤثر على استقرار المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين مشددا في الوقت ذاته على أن اتساع رقعة ونطاق الصراع يوثر سلبا على المساعي الاقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة.
وأوضح المتحدث أن الاتصال تناول مسار العلاقات المصرية - الإيرانية في أعقاب اللقاء الذي تم بين وزيري خارجية البلدين في مدينة جنيف السويسرية الشهر الماضي وتم خلاله التأكيد على الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والايراني ودعم استقرار المنطقة.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة وصولا الى استعادتها ورجوعها إلى طبيعتها والتباحث بشأن سبل حل الأزمة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها. (النهاية)

ا س م / ط م ا



MENAFN31032024000071011013ID1108041570

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث