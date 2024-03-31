وزيرا خارجية مصر وإيران يؤكدان الأولوية القصوى لإيقاف إطلاق النار في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 3 (كونا) -- أكد وزيرا خارجية مصر سامح شكري وإيران الدكتور حسين عبد اللهيان اليوم الأحد الأولوية القصوى لإيقاف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره الايراني تناول التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وتدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأكد الوزيران ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (2720) و(2728) فيما شددا على رفض جميع السيناريوهات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة ورفض ومعارضة أي عمليات عسكرية برية في مدينة (رفح) الفلسطينية .
وتوافق الوزيران على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة وإزالة الاحتلال لجميع العقبات التي تحول دون ذلك والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الشأن.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن قلق بلاده البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة لا سيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي المهم.
وحذر شكري من العواقب الخطرة التي قد تترتب على ذلك وتؤثر على استقرار المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين مشددا في الوقت ذاته على أن اتساع رقعة ونطاق الصراع يوثر سلبا على المساعي الاقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة.
وأوضح المتحدث أن الاتصال تناول مسار العلاقات المصرية - الإيرانية في أعقاب اللقاء الذي تم بين وزيري خارجية البلدين في مدينة جنيف السويسرية الشهر الماضي وتم خلاله التأكيد على الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والايراني ودعم استقرار المنطقة.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة وصولا الى استعادتها ورجوعها إلى طبيعتها والتباحث بشأن سبل حل الأزمة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها. (النهاية)
ا س م / ط م ا
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