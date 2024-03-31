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(التجارة) الكويتية: نقل بوابتي شهادة المنشأ الإلكترونية وإدارة العقار إلى (غوغل كلاود)

3/31/2024 2:35:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد اتخاذ خطوات فعلية ملموسة لنقل بعض خدماتها إلى (غوغل كلاود) وذلك من خلال نقل بوابتي شهادة المنشأ الإلكترونية وإدارة العقار بغية تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تطوير الخدمات وتعزيز الأمان والكفاءة للمواطنين وأصحاب الأعمال.
وأكدت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطتها لتعزيز عملية التحول الرقمي والذي يتيح لها تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات متطورة توفرها الحوسبة السحابية.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطوات ستلحقها مماثلة لنقل العديد من الخدمات والبوابات إلى (غوغل كلاود) التي تقدم من خلالها خدماتها للمواطنين وأصحاب الأعمال.
وبينت أنها تعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية لبيانات المواطنين والشركات من خلال استخدام خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة التي توفرها (غوغل كلاود) مؤكدة أن الحوسبة السحابية توفر طبقات إضافية من الحماية والتشفير للبيانات.
وعددت (التجارة) أهمية نقل مجموعة خدماتها إلى بوابة (غوغل كلاود) في تسريع عمليات التطوير والابتكار مفيدة بأنها توفر بيئة تطوير مرنة وموارد حاسوبية قابلة للتوسع بسهولة.
وأضافت أنها تسمح أيضا لفرق التطوير في الوزارة بتطوير واختبار البرمجيات والتطبيقات بشكل أسرع وبتكلفة أقل ما يعزز التحول الرقمي ويسهم في تحقيق أهداف رؤية وزارة التجارة والصناعة بكفاءة أكبر. (النهاية)

ع ع م / ع ع ح


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