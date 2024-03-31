المعارضة الهندية تنظم مظاهرات احتجاجا على اعتقال أحد قادتها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 31 - 3 (كونا) -- نظمت أحزاب المعارضة في الهند اليوم الأحد مظاهرات احتجاجا على اعتقال الحكومة أحد قادتها على خلفية اتهامات بالفساد قبل فترة وجيزة من انطلاق الانتخابات العامة.
ونظم ائتلاف الأحزاب المعارضة (انديا) المظاهرات بمشاركة حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي يمثل المعارضة الرئيسة وقادة ونشطاء من نحو 28 حزبا معارضا في نيودلهي.
وأعرب قادة المعارضة عن تضامنهم مع رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال الذي اعتقل قبل أسبوعين بتهمة الفساد.
ودعوا الى تضافر الجهود من أجل هزيمة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الانتخابات المقررة الشهر المقبل التي وصفوها بأنها "ليست مجرد انتخاب بل مصيرية للدولة ولدستورها".
يذكر أن كيجريوال هو أحد زعماء التحالف المعارض في الهند الذي تم تشكيله لمنافسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وطالبوا لجنة الانتخابات في الهند بضمان تكافؤ الفرص للأحزاب في الانتخابات وإيقاف الإجراءات التي تتخذها مديرية انفاذ القانون الفيدرالية والمكتب المركزي للتحقيق ضد عناصر المعارضة.
كما طالبوا باتخاذ إجراءات لمنع محاولات "خنق" أحزاب المعارضة ماليا وتشكيل لجنة تحقيق خاصة تحت إشراف المحكمة العليا للتحقيق في اتهامات لحزب بهاراتيا جاناتا بجني أموال بطريقة غير مشروعة وتهم غسل الأموال التي وجهها حزب الحاكم ضد الأحزاب وقادة المعارضة بدافع "الانتقام". (النهاية)
ا ت ك / ط م ا
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