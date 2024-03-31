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المعارضة الهندية تنظم مظاهرات احتجاجا على اعتقال أحد قادتها

3/31/2024 2:35:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 31 - 3 (كونا) -- نظمت أحزاب المعارضة في الهند اليوم الأحد مظاهرات احتجاجا على اعتقال الحكومة أحد قادتها على خلفية اتهامات بالفساد قبل فترة وجيزة من انطلاق الانتخابات العامة.
ونظم ائتلاف الأحزاب المعارضة (انديا) المظاهرات بمشاركة حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي يمثل المعارضة الرئيسة وقادة ونشطاء من نحو 28 حزبا معارضا في نيودلهي.
وأعرب قادة المعارضة عن تضامنهم مع رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال الذي اعتقل قبل أسبوعين بتهمة الفساد.
ودعوا الى تضافر الجهود من أجل هزيمة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الانتخابات المقررة الشهر المقبل التي وصفوها بأنها "ليست مجرد انتخاب بل مصيرية للدولة ولدستورها".
يذكر أن كيجريوال هو أحد زعماء التحالف المعارض في الهند الذي تم تشكيله لمنافسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وطالبوا لجنة الانتخابات في الهند بضمان تكافؤ الفرص للأحزاب في الانتخابات وإيقاف الإجراءات التي تتخذها مديرية انفاذ القانون الفيدرالية والمكتب المركزي للتحقيق ضد عناصر المعارضة.
كما طالبوا باتخاذ إجراءات لمنع محاولات "خنق" أحزاب المعارضة ماليا وتشكيل لجنة تحقيق خاصة تحت إشراف المحكمة العليا للتحقيق في اتهامات لحزب بهاراتيا جاناتا بجني أموال بطريقة غير مشروعة وتهم غسل الأموال التي وجهها حزب الحاكم ضد الأحزاب وقادة المعارضة بدافع "الانتقام". (النهاية)

ا ت ك / ط م ا



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